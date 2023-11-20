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《午市前瞻》恒指短線向好望18200 郵儲行前景欠佳難大升

20/11/2023

　　恒生指數半日報17717，升263點或1.5%，主板成交近536億元。恒生中國企業指數報6081，升107點或1.8%。恒生科技指數報4065，升84點或2.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報327.6元，升12.4元或3.9%，成交49.64億元；阿里收報74.2元，升0.95元或1.3%，成交41.37億元；美團收報107.9元，升0.6元或0.6%，成交16.28億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

(工商銀行網頁截圖)

 

溫鋼城：LPR不變有利穩定人民幣匯價

 

　　內地本月維持一年期及五年期LPR不變，港股上周五（17日）跌至接近20天線後回穩，今日上午最多升超過300點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國上周通過臨時撥款議案後，緩解了市場對美國聯邦政府在短期內出現停擺的憂慮，令本周氣氛轉好，恒指暫時有望上試18200。他提到，現時無壞消息就是好消息，預計本周區間為17400至18200，但未改變本年內見16000低位預測。

 

內銀股宜揀大型  郵儲行息低難升


　　受市況回暖帶動，內銀及內房股集體向上。溫鋼城解釋，雖然LPR維持不變，但反而有利人民幣匯價維持穩定，相對有助股市穩步回升。他提到，現時亦可以部署內銀作收息之用，但要留意短期難以大幅向上。他提到，比較正路宜吼大型藍籌內銀股，推薦中行(03988)及建行(00939)。


　　至於二線內銀股郵儲行(01658)，8月起大幅回落，至今仍落後同行。溫鋼城指，郵儲行股息不及其他內銀股，令其出現較大沽壓。此外，基本面方面，郵儲行主要做散戶小額貸款，但現時內地消費力薄弱，小型貸款市場不活躍，短期難以推升郵儲行股價，預計短期於3.5元3.8元區間上落，高低位計亦約有10%波幅。

 

工行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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