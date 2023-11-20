微信、抖音、快手集體出手整治違規微短劇

微信、抖音、快手三大短視頻平台近日接連發布微短劇治理公告，集中打擊涉嫌色情低俗、血腥暴力、不良價值觀等違規內容，違規短劇和帳號面臨下架和封禁等處罰。



微信上周五（17日）公告稱，平台將進一步加強違規微短劇內容治理，治理重點包括：離奇誇張題材、不良價值導向、色情低俗內容、違規營銷推廣、劇情穿插產品營銷推廣、誘導引流互推等違規行為、大量發布同質化微短劇內容不當博取流量等。微信近日共處置下架小程序內違規微短劇114部，處置嚴重違規發布微短劇的小程序帳號163個。



抖音上周四（16日）發布《抖音關於打擊違規微短劇的公告》稱，近期累計下架小程序內違規微短劇119部，處置違規推廣微短劇的抖音帳號1188個。



公告稱，對於存在違規內容和行為的小程序或帳號，平台將引導整改。拒不整改的，將對違規的劇集、視頻和帳號進行處置，處罰類型包括但不限於下架違規劇集、刪除或屏蔽違規內容、對違規帳號禁言或封禁等。



截至11月17日，快手發布針對違規微短劇類小程序的專項治理公告已經發了12期。最新公告顯示，已下架逾20部違規微短劇，同時對發布違規內容的27個帳號根據違規程度分別予以相應處罰。

撰文：經濟通中國組

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