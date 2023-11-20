利好消息不斷疊加人仔走強，中資航空股無懼摩通降目標照升，邊隻最值博？

美元走弱令人民幣持續走強，離岸及在岸人民幣雙雙升破7.18，創3個多月新高，內地三大航空股有大量美元債，正好受惠，股價已連升多日，縱使近日齊遭摩通下調目標價，國航(00753)今日(20日)再升逾3%，南航(01055)亦升逾2%。其實，三大航近期有不少利好消息，繼上周中美元首會晤同意明年大幅增加航班，內地最新公布10月民航旅客運輸量按年增2.5倍，三大航10月的客運數據亦對辦。此外，三大航早前公布第三季成功扭虧，又展望冬春航季航班將大增，股價或可進一步上升，收復年初至今部分失地，不知哪一隻最值博呢？

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內地10月民航旅客運輸量同比增2.52倍 中美同意明年大幅增加航班

國家民航局公布，今年10月運輸總周轉量達到110.1億噸公里，同比增長158.6%；中國民航旅客運輸量達到5605.2萬人，同比增長252%，其中國際航線大增15倍。1至10月累計運輸量已達5.2億人。10月貨郵運輸量為67.5萬噸，同比增長37.7%。

另國家主席習近平上周三(15日)與美國總統拜登會晤。習近平表示，要增加兩國直航航班、促進旅遊合作、擴大地方交往、加強教育合作，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通。中美同意明年早些時候進一步大幅增加航班，並擴大兩國之間教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流。

國航10月載客量同比升2.6倍東航升2.5倍 南航客運運力投入升逾1.9倍

內地航空公司近日公布10月運營數據，國航10月乘客量約1171.6萬人次，比去年同期升約2.6倍，環比升6.7%。今年首10個月乘客量約1.1億人次，升約1.6倍。10月客運運力投入同比升約2.5倍，環比升1.8%，旅客周轉量同比升3.2倍，環比升5.2%。平均客座率為76.7%，同比升12.4個百分點，環比升2.5個百分點。

東航(00670)10月載運旅客約1067.5萬人次，同比升2.5倍，而今年首10個月載運旅客約9567萬人次，升約1.6倍。10月客運運力投入同比升約2.4倍，旅客周轉量同比升約3倍，客座率為77.08%，同比升11.26個百分點。南航按可利用座公里計，10月集團客運運力投入同比升194.89%；按收入客公里計，旅客周轉量同比升257.30%；客座率為81.15%，同比升14.17個百分點。

值得一提，內地三大航空股早前公布業績，第三季均實現單季扭虧，營收同比大漲，其中南航營收最高，為476.61億人民幣，同比增幅i為62%，其次為國航，營收達458.64億人民幣，同比增幅最高，逾1.5倍。前三季三大航合計實現營收3105.06億人民幣，淨虧損4.96億人民幣，前三季僅東航仍虧損。此外，展望冬春航季，航班將大增，其中國航稱新航季日均航班量逾1600班次，國內航班量較2019年有大幅提升，國際及地區計劃航班量已恢復至2019年的70%以上；東航則預計到2023年末，國際航線恢復率將超過80%，冬春航季開啟後，國際、地區航班將達到每周1084班，恢復至2019年的78.6%。

摩通：對內地航空股看法正面 惟因應調整盈測下調目標價

摩通發表研報指，計及最新的出行趨勢後，更新內地航空股的分析模型，維持整體正面看法。年初至今內地航空股累跌約20%，反映市場對內地疫後出行需求的關注，不過該行認為市場過分憂慮，雖然燃油成本增加、人民幣兌美元弱勢，但強勁收益率推動盈利恢復，當中春秋航空(滬：601021)盈利創新高、內地三大航空公司第三季盈利勝預期，已反映復甦趨勢。該行目前的預測反映內地航空股第四季輕微虧損，但相信市場大致已反映旺季後的弱勢，預計國際航班價格有上升空間、燃油成本壓力緩和、人民幣匯率回升，相信內地航空股股價會追上，加上目前市況反映第四季盈利有上升空間，明年前景正面，在市場供應緊張下，收益率趨勢強勁，並估計在地緣緊張局勢緩和下，日本、泰國、台灣、美國等航班強勁復甦。

摩通對內地航空股的偏好依次為國航、南航、春秋航空、東航，對所有覆蓋的內地航空股評級均為「增持」，因應調整盈利預測，下調三大航空股目標價，國航目標價由7.6元降至6.8元，東航目標價由3.5元降至3.2元，南航目標價由6元降至5元。

離岸在岸人民幣雙雙升破7.18 創3個多月高

另方面，美元走弱令人民幣繼續走強，人民幣兌一美元中間價今報7.1612，較上個交易日升116點子，創8月14日以來逾3個月新高。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)及離岸人民幣兌美元(CNH)盤中雙雙升破7.18關口，創3個多月新高。其中離岸人民幣漲逾400點，高見7.1750；在岸人民幣漲近300點，高見7.1732。

投資者押注聯儲局將結束加息周期，美元上周跌1.8%，是今年第二大周線跌幅，上周五(17日)紐約尾盤美匯指數跌0.49%報103.85。市場人士表示，隨著美指持續回落，人民幣的外部環境明顯改善，這有利人民幣中間價重新恢復波動，另年末剛性結匯需求增加，也有利於平衡市場供需，不排除接下來市場價和中間價偏離被抹平的可能，甚至出現空頭止損引發人民幣階段性急升的可能。國金證券首席經濟學家趙偉稱，短期看美國經濟基本面或將繼續走弱，而中國經濟企穩向好的訊號已愈發明確；中期來看，本輪人民幣升值的空間，或仍需參考美元回落的節奏與出口改善的程度。

郭家耀：航空股受惠多個利好因素 國航國際航班佔比大上望6.3元



匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，美元走弱有助增加內地航空股的匯兌利潤，而中美元首會晤，同意進一步大幅增加兩國來往航班，令出行意欲本已增強的內地民眾有更多國際航班選擇，另油價也已由高位有一定幅度回落，相信有助航空股盈利能力增強，近期其股價升勢不令人意外，惟最好揀買國際航班佔比較大的國航，始終上調境外航線票價限制較境內小。事實上，國航股價走勢亦較好，已升穿多條移動平均線，可上望今年中曾見過的6.3元。而東航航班組合最沒優勢，料股價在三大航中最落後。



國航今日收市升3.75%報5.54元，南航升2.59%報3.96元，東航升1.13%報2.69元，國泰(00293)亦升2.31%報7.97元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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