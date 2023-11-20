人才辦總監：設內地、海外專隊更主動搶人才

人才服務辦公室總監劉鎮漢接受《星島日報》專訪時表示，實體「香港人才服務辦公室」成立後，港府可採取更主動的角色「搶人才」，並設有負責內地、海外、分析數據的專隊。



劉鎮漢指出，人才服務辦公室設有針對內地市場的「內地專隊」，以及負責海外發展工作的專隊，與海外經貿辦合作，到不同大學、科學城等，主動與人才溝通，講好香港故事，介紹香港的人才政策，希望他們考慮來港。



人才住屋屬次要考慮



對於香港住屋成本昂貴，劉鎮漢認為，人才最關注是工作機會、待遇等，有家庭人士亦關心子女就學問題，反而住屋問題屬次要。他指，人才計劃來港前，已考慮過本港生活成本，因香港是國際城市，他們都應有預算，即使「住得細」都打算來港，是因為覺得這裏有機會，他又相信住屋只是其中一個考量，稱專才來港賺多些錢「補返」。



辦公室設於灣仔稅務大樓12樓，編制約38人。劉鎮漢指，政府去年已開始籌備並啟用香港人才服務窗口網站，但網站存在局限，港府只能處於被動角色，現在人才服務辦公室成立後，可以採取更主動的角色，港府可主動到世界不同地方，包括內地城市，作出面對面、人性化的交流，讓他們感受到香港的好處，和感覺受到港府對他們的關心，吸引不同人才來港長遠發展。



「衣食住行」多方面助人才融入香港



辦公室另一方面會協助處理人才在申請期間、抵港後遇到的困難，並提供建議，甚至可透過合作夥伴提供資訊，從「衣食住行」多方面幫助他們融入香港，如撰寫履歷表、尋找住屋、工作、進修等。劉鎮漢說，希望盡量做到細心，是與其他地區不同的地方，例如網站語言、文字語氣、設計等，讓世界各地的人才感受到香港歡迎他們。

撰文：經濟通採訪組

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