《午市前瞻》恒指缺乏破百天線動力 小鵬高端化策略未必成功

恒生指數半日報17955，升177點或1%，主板成交超過587億元。恒生中國企業指數報6167，升64點或1.1%。恒生科技指數報4115，升37點或0.9%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報329.4元，升2.8元或0.9%，成交45.28億元；阿里收報76.9元，升2.45元或3.3%，成交37.73億元；美團收報112.4元，升3.4元或3.1%，成交21.7億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(小鵬汽車網頁截圖)

曾永堅：恒指受累內外因素難破百天線

美國20年期國債中標利率低過預期，提升市場對利率見頂、經濟回暖的憧憬。美股造好，港股今早重上18000，進一步向100天線進發。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，加息周期已確認接近尾聲，故美國國債孳息率與美匯近期雙雙回落，加上中美領導人會面後，強化了市場對中美關係改善的預期，帶動恒指早前企穩20天線，大市成交亦有所回升。但他認為，始終內地經濟數據仍然向淡，是抑制港股升幅的一個重大因素，因此恒指短期內難以出現突破100天線的動力。



曾永堅又分析內地樓市，指雖然出現如白名單等多項救樓市措施，但整體方向及行動與去年相似，並未出現真正大刀闊斧的救市新措施，短期難以扭劣勢，未能真正成為樓市及股市的催化劑。

負財富效應不利小鵬高端化進程



近期理想汽車(02015)率先於「造車新勢力」大突圍，搖身一變成為港股藍籌。小鵬(09868)近期推出新車X9，定位為純電智能七座MPV，預售價38.8萬人民幣起，似乎有意向高端車種進發。曾永堅分析指小鵬X9為七座位大型車，有利增加公司車型廣泛性。 他指出，小鵬的高端化進程實際為複製比亞迪(01211)及理想的步伐，雖然高端化本身有利提升公司毛利，但若間間公司都邁向高端化，變相整體行業仍要面對競爭環境。



曾永堅又提到，內地經濟向下引發的負財富效應不利高端消費品，預計汽車行業的激烈競爭下，將削弱高端化策略帶來的毛利提升效益。故此，他並不完全看好汽車板塊的中長線表現。但他預計乘汽車股短期炒風，預計小鵬有望升抵75.5元後會遇上一定阻力。

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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