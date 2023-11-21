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【FOCUS】馬斯克「反猶」論發酵，X平台再添逆風

21/11/2023

　　奧特曼（Sam Altman）的一波三折未了，早前跟他就「ChatGPT4」、「Grok」互嘲的馬斯克（Elon Musk），最新亦麻煩不斷。「反猶言論」風波繼續發酵，除了引發一眾大公司的廣告抵制X（前Twitter），更有聲音要求特斯拉董事會暫停其首席執行長職務，而最新則是白宮正式加入競爭對手Threads的社媒平台。

拜登新進駐Threads

　　遭「炒魷」的奧特曼獲微軟光速納入麾下，進而引發OpenAI逾九成員工以辭職「逼宮」董事會，一呼百應可謂驚人。相比之下，被指為「反猶言論」背書而引發軒然大波的馬斯克，卻遭遇墻倒眾人推。

 

拜登加入Threads後短短一小時「吸粉」200萬。


　　事緣上周三（15日），就一篇聲稱猶太社區推動「對白人的仇恨」的帖子，他在X回應稱，「你說出了事實的真相」，隨即被白宮批評為「令人憎惡地宣揚」反猶太主義，盡管馬斯克對此強烈否認。


　　就在周一（20日），白宮宣布在Meta旗下的Threads開設官方帳戶，同時加入的還有拜登、賀錦麗以及第一夫人、第二先生。7月才上線的Threads，曾創下短短5天一億注冊量的紀錄，但其後後繼乏力。數據顯示，Threads上月活躍用戶約3300萬，遠低於X的2.45億。但拜登加入Threads後短短一小時「吸粉」200萬，似有助扎克伯格令Threads未來數年突破10億用戶大關的野心。

特斯拉董事會遭施壓

　　在人工智能、社交媒體領域分別跟奧特曼、扎克伯格「不咬弦」，馬斯克自去年10月收購X至今，該平台來自美國的廣告收入，幾乎每月都錄得按年逾50%跌幅。他的最新「反猶言論」再遭致蘋果、IBM、迪士尼、派拉蒙等巨頭公司暫停投放廣告的抵制。

 

馬斯克的「反猶言論」再遭致蘋果、IBM、迪士尼、派拉蒙等巨頭公司暫停投放廣告的抵制。


　　為了反擊，X昨日向左傾非盈利媒體監測機構Media Matters提起訴訟，指稱其故意惡意製作圖像，將廣告商帖子跟白人主義內容並列，以驅使廣告商離開X平台。風波最新發酵至特斯拉的數位機構小股東，齊呼籲特斯拉董事會暫停馬斯克的首席執行長職務，以對沖言論對特斯拉品牌的影響。不過，鑒於馬斯克為特斯拉最大股東，持有近13%股份，地位遭撼動的可能微乎其微。


　　盡管深陷風波，但最耐人尋味的是，無論是OpenAI、奧特曼還是微軟，都選擇第一時間在X平台發表最新動態，而馬斯克本人更以1.63億粉絲位列最受關注帳號之首，超越扎克伯格在臉書的1.19億。

 

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