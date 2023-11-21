傳50房企獲當局列融資白名單，融創債務重組成功，惟大行看法審慎內房未宜進取

外電報道，內地監管機構正草擬一份支持50家內房融資的「白名單」，加上融創中國(01918)宣布重組成功，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其他同類房企的債務重組模板，而人民幣持續走強亦利好有大量美元債的內房，今日(21日)內房普遍高開，其中融創最多升26.6%高見2.95元。不過，多間房企指目前未收到「白名單」相關通知，而大行對「白名單」及樓市前景看法仍審慎，滙證指措施顯示政府穩定市場決心，但短期內實體市場不太可能好轉，正面市場反應可能短暫，摩通則指措施方向正面，但重點要看如何實行。融創最終收市只升12%，其他內房升幅亦收窄，應如何部署？

（融創中國網頁截圖）

傳當局正起草50家房企白名單支持融資 龍湖萬科有份

當局開腔支持房企通過資本市場合理股權融資，支持穩妥防範化解大型房企風險後，據《彭博》引述知情人士指，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有50家國有和民營房企被列入，包括龍湖(00960)、萬科(02202)及新城發展(01030)等。知情人士稱，白名單將提供予金融機構參考，在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味對銀行等機構有硬性要求。不過，內媒《藍鯨財經》向萬科、新城、碧桂園(02007)、融創等十幾家民營及混合所有制房企了解白名單最新進展，惟受訪企業均表示，目前未收到相關通知或消息。





值得一提，人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險上周五(17日)召開金融機構座談會，據《財新》報道，金融監管部門會上討論了多項房地產金融放鬆政策。報道引述多家國有大行相關人士表示，會議提出了「三個不低於」，即各家銀行自身房地產貸款增速不低於銀行行業平均房地產貸款增速，對非國有房企對公貸款增速不低於本行房地產增速，對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。會議還提出，擬修改開發貸、經營性物業貸、個人住房貸款辦法等。





滙證：顯示政府穩定市場決心 摩通：重點是如何實行

滙證發表研究報告指，上述措施的推出符合預期，表達出對支持民企開發商的明確立場，顯示了政府穩定市場的決心，而關鍵問題是部分陷入困境的公司是否也會被列入名單之中，儘管如此，估計短期內實體市場不太可能好轉，政府持續的政策刺激措施可能會促使投資者重新調整預期，並重新審視內房板塊。雖然由於實體市場疲軟和市場對內房的看跌情緒，正面的市場反應可能只是短暫的，但近期具建設性的政策措施應可引起投資者的關注，並有望獲得更多支持，看好華潤置地(01109)和中海外(00688)，分別予目標價47.9元及24.2元，均予「買入」評級，因它們具有良好的基本面和出色的業務營運。





摩通指，市傳內地正草擬50家內房融資白名單，措施似曾相識，據報當局要求銀行對國營房企及民營房企一視同仁，即使屬實，料亦不能阻止部分可能上榜的公司出現債務違約，例如碧桂園及遠洋集團(03377)。相信白名單措施方向正面，但重點是如何實行，如果當局為銀行設定關鍵績效指標(KPI)，例如內媒報道的「三個不低於」要求，措施較具效益。估計有關消息短期對股價有刺激作用，特別是萬科及龍湖等非完全國營企業，不過投資者對揣測已感疲憊，自去年以來，因為市場揣測而股價上升，平均只維持兩日，相應回報僅4%。當有堅實的證據反映當局對民營房企支持時，才會出現可持續的回升。

融創：已滿足各項條件 境外債重組昨生效



另外，融創中國公布，各項重組條件已獲滿足，昨天(20日)境外債務重組生效，作為部分重組對價發行的債務工具本金總額約94.5億美元。作為部分重組對價發行的6項票據本金總額約57億美元、強制可轉換債券本金額27.5億美元，以及可轉換債券本金額10億美元。



集團指，所持融創服務(01516)約14.7%股權作為部分重組對價以換取計劃債權人解除及免除相關現有債權申索合共約7.75億元。於完成轉讓有關融創服務股份後，集團持融創服務股權減少至約49.7%，而融創服務將仍為其附屬公司。

在岸、離岸人幣突破7.13關 創逾3個半月高

對聯儲局結束加息周期的押注將美元推至兩個多月低位，美匯指數昨(20日)跌0.45%至103.45。人民幣則繼續走強，兌美元中間價升206點子，創8月7日以來3個半月新高。在岸、離岸人民幣今日近中午升幅擴大，離岸人民幣曾突破7.13關，升見7.1291，在岸人民幣亦一度突破7.13關，升見7.1296，齊創逾3個半月高。





中金公司外匯團隊最新觀點認為，隨著中間價、在岸和離岸價的「三價合一」，本輪反彈第一目標已實現，接下來行情的隨機性將有所加大，人民幣或進入雙向波動的階段。中金外匯專家李劉陽表示，本輪人民幣匯率的回升行情很可能還沒有結束。隨著即期匯率回到中間價設定的水平，未來的中間價或逐步向「收盤價+一籃子貨幣」的常態化定價靠攏，彈性也將逐步恢復。

潘鐵珊：規模細民企內房不宜沾手 融創穿2.65元要沽

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《hot talk 1點鐘》節目指，過去內房尤其民企靠槓桿發展，令它們於5至10年間很快就晉升至頭30至50大房企，現在當局雖放鬆其發債、銀行放貸等，但最後仍要看樓房用家需求能否支持其發展，令資金更快回籠，故不要因此類中央支持融資的消息一出，就以為很多規模細的民企內房可炒一轉，有關白名單亦講明非直接向房企「泵水」令其經營狀況回穩，此類民企內房不宜買入，相信將來部分會被併購。反而較大的民企及央企更受惠多項政策出台，可以華潤置地、越秀地產(00123)等央企為主要投資對象，不過它們的股價難免也會受細民企影響有波動，作中線持有較佳。

另潘鐵珊指，融創成功重組是好事，但3至5年後大環境會有變化，前景難料，股價要再升也要看售樓情況是否理想，相信需要更長時間才有改善，拐點應出現於美國開始減息。現時此類內房股價可以稍為反彈，但很難大升，要短線靈活操作，如融創若看5分鐘圖，可見股價拉升後又無力，如於低位買入，一穿2.65元宜沽出。

內房股今日普遍造好，但收市升幅大為收窄，其中華潤置地及越秀地產都曾飆逾6%，惟前者收市僅升1%，後者更要倒跌，傳獲列入融資白名單的龍湖及萬科則仍升逾4%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評融創及港股大市，立即重溫





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