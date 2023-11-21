領展王國龍：續考慮不同資產提升項目，暫無出售內地資產計劃

領展(00823)廣州天河領展廣場第一期資產提升完成，並於周二（21日）正式開幕。領展行政總裁王國龍接受傳媒訪問時表示，此為集團內地第2個資產提升項目，由於商場需不斷翻新，集團會繼續考慮不同資產提升（AEI）項目，並重申目前沒有出售內地資產的計劃。

內地商場以兩品牌發展 王國龍：多謝港人北上

王國龍亦指，集團內地商場將分別以「領展廣場」及「中心城」兩個品牌發展，前者聚焦中檔社區商場，後者檔次會提高少許。對於港人北上消費趨勢增加，王國龍指，見到相關趨勢，因此集團一直有留意大灣區投資，領展廣場主要客群雖為該區消費者，但亦稱「多謝很多香港人上來深圳、廣州」，其中雖然深圳中心城港人消費佔比達30%，但始終深圳人佔比較多。

至於領展廣場會否考慮引入本地品牌，王國龍表示，港人北上反而想嘗試不同品牌，而香港品牌北上亦會先服務當地消費者。

資產組合比例有動態

收購方面，王國龍指，一直有觀察廣州及大灣區不同項目，續在不同國家考慮投資不同項目。對於現時內地投資比例13%，較目標20%相差數個百分點，王國龍稱，資產組合比例有動態，整體資產組合不斷擴大，收購仍視乎項目是否符合策略。

領展中國內地董事總經理竺海群則指出，內地整體零售數字於過去3個月持續提升，旗下商場表現亮眼。集團在大灣區3個項目中，廣州荔灣項目客流量超越疫前水平；深圳中心城客流、銷售額亦有50%增長。

他預計，內地零售於未來一年持續增長，但理性消費下，集團因此引入更多家庭兒童業態。租金方面，他認為，當客流及銷售提升及穩定後，商戶將會願意付出更高租金。

首店商戶擬拓香港及東南亞市場

首店商戶方面，客家菜店舖「客語」廣州分公司總經理梁志煉指出，商場租金優勢不強，但考慮到珠江新城客源及店舖定位，隨著商場更新，門店整體生意會不斷提升並肯定會超越其他門店。

他又指，隨著一線城市復甦良好，加上港澳通行，以及港車北上，看好今年業務復甦，又指深圳及廣州分店港澳客佔比約一至兩成。公司亦計劃於明年在海外，包括東南亞、香港拓展分店。

樂的文化海外發展事業部負責人王藝風指出，室內親子遊樂品牌meland主題樂園，現時深圳分店香港顧客佔比未及一半，但形容數字一直在增長，其次則為廣州。他又指，有積極開發香港市場，另外亦積極布局泰國及新加坡市場。

經濟通通訊社記者許英略廣州專電

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱