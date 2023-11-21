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曾志偉等為電騙頭目拍片慶生，專家稱不違中國法律但損公序良俗

21/11/2023

　　隨著中國大力施壓緬甸整治電騙園區，以及緬甸內戰逐步升級，當地電騙「四大家族」以及明氏軍閥集團亦開始為人所知。近日，網上流傳了一段視頻，顯示多名明星為白所成的次子白應蒼慶祝生日，其中包括現任TVB(00511)節目內容營運總經理的曾志偉，曾在《少林足球》中飾演大師兄的黃一飛，著名三級片演員曹查理，以及經常飾演奸角的內地演員杜旭東等。這段影片引發網上熱議後，所有參與拍攝的內地和香港明星都紛紛出面道歉，曾志偉和杜旭東表示是礙於情面才會錄製影片，曹查理則坦言是為了錢。

 


　　實際上，明星、網紅拍片祝福在內地已經成為一條產業鏈，多被用於生日、節慶、公司年會等慶典場合，價格視乎明星的大牌程度，專業的私人定製影片價格甚至可以高達六位數。


　　明星為犯罪分子拍片，祝福對方「福如東海壽比南山」，在香港不犯法，那麼在內地算不算犯法呢？《中新社》引述內地法律界人士指，慶生屬於對他人的祝願行為，民事上不具有法律效力，也未觸犯刑法及相關細則，就算是明星收費拍片，也只是正常民事交易；但是如果明星在影片中提到涉及違法犯罪企業的名字，並知道該公司從事電騙等違法業務，則可能涉嫌違法。另外，法律意見還指出，為電騙家族慶生違反了公序良俗和社會公德，如果慶生影片在網絡流傳並產生不良社會影響，相關藝人或需承擔責任。


　　《中新社》旗下微博帳號「國是直通車」曾就有關事件發起一場投票，6852名用戶之中，有接近一半用戶認為拍攝慶生影片的明星違法，另外有38%用戶表示不清楚，但覺得這些明星應該被歸類為劣跡藝人。

 

撰文:經濟通中國組

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