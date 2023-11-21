《神州經脈》人幣續升，監管撐內房融資，傳人行指導明年放貸節奏

人民幣兌美元中間價升206點子，創8月7日以來三個半月新高，即期匯率（CNY）亦大幅高開432點子，盤中創近四個月新高。匯市押注美國結束加息周期，滬深股市今早（21日）高開並維持至半日收市，滬綜指午收升0.46%，正當衝擊三千一在即，資金獲利離場心態卻在午後湧現，外資快速流出，昨日炒高高的多個板塊如軍工、半導體、機器人等集體跌超過1%，反映市場信心仍然十分疲弱。滬綜指全日收盤反高潮倒跌0.01%，報3067.93點，深成指跌0.26%，創業板指跌0.44%。

（資料圖片）

過山車行情下，兩市全日成交9981億元（人民幣．下同），逼近萬億元關口，按日增7.6%，外資早段顯著流入，陸股通半日淨流入近42.5億元，但到全日收市，陸股通淨流入金額僅剩1.42億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日繼續大漲，盤中一度升破7.13關口，收報7.1338，三連升，較上個交易日4時30分收盤價大升409點子，創7月14日以來四個多月新高，全日在7.1296至7.1428之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）盤中亦曾升破7.13。有分析認為，中美關係改善，房地產行業支持政策繼續出台，且監管繼續引導中間價，隨著結匯需求上升，人民幣有望測試7.1關口。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1406，較上個交易日升206點子，兩連升，創8月7日以來三個半月新高，與市場預測偏離大幅收窄至不足300點。上個交易日報7.1612。

今日新聞精選

1. 外電指中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，讓金融機構對名單上的房企加大融資等方面的支持，共有50家國有和民營房企被列入，包括新城發展、萬科和龍湖等。內媒《藍鯨財經》向萬科、綠城、新城、濱江、碧桂園、融創等十幾家民營及混合所有制房企了解白名單最新進展，惟受訪企業均表示，目前未收到相關通知或消息。另外，人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險上周五（17日）召開金融機構座談會，據《財新》報道，金融監管部門會上討論了多項房地產金融放鬆政策，包括提出「三個不低於」，即各家銀行自身房地產貸款增速不低於銀行行業平均房地產貸款增速，對非國有房企對公貸款增速不低於本行房地產增速，對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。

2. 融創中國宣布各項重組條件已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及債務工具本金總額約94.5億美元，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其他同類房企的債務重組模板。另外，大連萬達商業管理集團今日公告稱，計劃調整子公司萬達地產國際有限公司2024年1月到期的6億美元債還款計劃，建議把到期日延長11個月至2024年12月29日，一年內分四次還清，還款來源於穩定的租金收入和珠海商管分紅。

3. 《彭博》報道，為防止經濟復甦過程中信貸過度擴張，人民銀行對商業銀行信貸投放節奏進行指導，計劃通過宏觀審慎監管（MPA）引導商業銀行均衡信貸投放，將大型商業銀行明年一季度的信貸增量控制在過去5年同期平均水平以內，同時鼓勵銀行將原計劃明年初發放的貸款適度前移，使今年最後兩個月信貸增量保持平穩。有關消息若屬實，則明年第一季度新增貸款規模或在7.9萬億元以內，按年減少25%。

4. 據廣州公共資源交易中心官網，黃埔區掛牌今年第四批次土地出讓的首宗宅地（編號HPG-DS-26），面積為37711平方米，起拍總價為39.47億元，將於下月22日15時進行限時競價。本次掛牌地塊出讓按照「價高者得」原則確定競得人，並未設置最高成交限價，意味著廣州亦加入取消宅地「限地價」出讓政策行列，成首個取消「限地價」的一線城市。據中指研究院最新監測數據顯示，截至11月21日，在22個採取「兩集中」（集中發布出讓公告、集中組織出讓活動）土地出讓方式的城市中，全部都已發布涉宅用地公告，其中18城恢復「價高者得」，僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行限地價政策。

5. 央視新聞報道，今年國家醫保藥品目錄調整的現場談判競價的環節已經於昨日全部結束，在4天的時間中一共對168種藥品進行了談判和競價，涉及腫瘤、罕見病、慢性病等領域，是自2018年國家醫保局成立以來的歷年醫保藥品目錄調整中談判品種最多的一次。預計結果會在12月公布，新調整後的醫保目錄則會在明年1月1日實施。

6. 麥當勞集團宣布，向凱雷投資集團購入其麥當勞內地、香港及澳門的少數股權。收購完成後，麥當勞在有關地區業務持有的股權將由20%增加至48%；中信集團則繼續持有餘下的52%股權。有關交易有待監管部門批准，預計明年首季完成。

7. 近日有傳華為鴻蒙系統明年將不再兼容安卓，華為方面暫未回應此消息，但表示目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃，海外消費者可通過搭載EMUI版本的華為手機繼續放心使用安卓應用。未來華為將持續加大對全球開發者的支持，提供更好的開發環境和工具，帶來更好的體驗和更多入口，實現更大的商業價值。

8. 據特斯拉中國官網顯示，Model Y長續航版售價漲價2000元，至30.44萬元。這是特斯拉近一個月來在中國第四次上調價格。內媒昨引述特斯拉銷售人員表示，由於銷量較好，生產線壓力大，生產成本上漲，特斯拉本周預計針對全系車型漲價。

撰文：經濟通中國組

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