【收市短打】港股倒跌表現仍膠著，成交上升後市點睇？李振豪：成交回暖後市不用太悲（有片）

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

美匯弱勢未改，推動人民幣進一步走強，離岸人民幣一度升343點子，高見7.1291兌一美元，為7月27日後近4個月最高水平。港股高開154點後升幅曾經擴大，最多曾升279點，高見18057，但萬八關上阻力大，加上A股午後升勢不保，港股也由升轉跌，最終恒指收報17733，跌44點或，大市全日成交1072.44億元。18000點大關阻力似乎好大？李振豪認為，在技術走勢上恒指形成圓底，現時為一個頭肩底的格局，肩線為17400點，頸線為18000點，因此萬八仍然是關鍵位置，加上過去6個月而言，18100點為規模較大的蟹貨區，恒指升至此水平會遇上阻力。一旦消化相關阻力後，根據黃金比率，指數下一目標為19200點。Frank重申，恒指近日窄幅波動，不過已見到築底的跡象，後市需要注意美國聯儲局12月的議息結果。

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