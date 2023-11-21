  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】港股倒跌表現仍膠著，成交上升後市點睇？李振豪：成交回暖後市不用太悲（有片）

21/11/2023

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

 

　　美匯弱勢未改，推動人民幣進一步走強，離岸人民幣一度升343點子，高見7.1291兌一美元，為7月27日後近4個月最高水平。港股高開154點後升幅曾經擴大，最多曾升279點，高見18057，但萬八關上阻力大，加上A股午後升勢不保，港股也由升轉跌，最終恒指收報17733，跌44點或，大市全日成交1072.44億元。18000點大關阻力似乎好大？李振豪認為，在技術走勢上恒指形成圓底，現時為一個頭肩底的格局，肩線為17400點，頸線為18000點，因此萬八仍然是關鍵位置，加上過去6個月而言，18100點為規模較大的蟹貨區，恒指升至此水平會遇上阻力。一旦消化相關阻力後，根據黃金比率，指數下一目標為19200點。Frank重申，恒指近日窄幅波動，不過已見到築底的跡象，後市需要注意美國聯儲局12月的議息結果。

 

　　立即去片：https://youtu.be/DKz181Kq-p0

 



【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

3.320

異動股

01516

融創服務

2.280

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

23.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.320
  • 01516 融創服務
  • 2.280
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 23.700
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.920
  • 01093 石藥集團
  • 6.890
股份推介
  • 01999 敏華控股
  • 5.510
  • 目標︰$6.30
  • 09987 百勝中國
  • 356.200
  • 目標︰$380.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.380
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
  • 目標︰$65.10
人氣股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.950
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 00700 騰訊控股
  • 324.800
  • 00001 長和
  • 40.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.380
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 5.180
  • 目標︰$6.02
  • 00268 金蝶國際
  • 12.020
  • 目標︰$14.66
  • 00753 中國國航
  • 5.530
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2023 17:33  【內房困局】內媒：碧桂園等部分出險房企可能被納入「白名單」

21/11/2023 17:14  《神州民企》金山軟件(03888)第三季虧轉盈2849萬人幣

21/11/2023 16:50  《小傳日記》房企白名單係救市好計？其實就係送你一個白兔仔！

21/11/2023 16:38  快手第三季虧轉盈賺21.8億人幣，經調整利潤31.7億人幣

21/11/2023 16:28  《盤後部署》恒指整固後上望18500，領展現價買中線睇50元

21/11/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒３６億元，買小米沽美團

21/11/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】小米績後獲大行唱好，摩通上調網易目標價

21/11/2023 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７９５２，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股倒跌表現仍膠著，成交上升後市點睇？李振豪：成交回暖後市不用太悲（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人幣續升，監管撐內房融資，傳人行指導明年放貸節奏
人氣文章

新聞>財經熱話

傳50房企獲當局列融資白名單，融創債務重組成功，惟大行看法審慎內房未宜進取
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治 | 辦公室有一種失敗，叫進攻！職場如戰場，有時開火，有時停戰，有時撤退！勝利關鍵是甚麼？
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

論掌握入市時機
人氣文章

健康解「迷」

子宮肌瘤 ︳ 50歲婦女月經嚟足40日不斷出血！服藥無效須做子宮切除術
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

TVB台慶2023紅地氈：李佳芯、張曦雯健康性感美、高海寧煙熏妝容取勝！黃智雯性感縷空造型最吸睛！
人氣文章

Beauty

秋冬粉底 | 從水潤光澤、高級啞緻到自然妝素肌感，3款粉底液滿足秋冬的不同妝效！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Phoebe Philo個人品牌的出現，真的可令時裝界起死回生？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
癌友組旅行團遊泰國清邁！無法長期站立決意挑戰滑翔機，圓夢無悔！90後末期癌症患者：明天可能更差
人氣文章
大隻健美先生操肌精力充沛性事嘭嘭聲？肌肉男任何體位都做到？未必！比賽前要禁慾？教你鍛練一個部位提升性能力
人氣文章
消委會 | 3間藥房賣假藥、醫療用品！同仁堂、太和久咳丸被偽冒！即睇賣假藥藥房名稱、喺邊區！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 18:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/11/2023
【收市短打】港股倒跌表現仍膠著，成交上升後市點睇？李振豪：成交回暖後市不用太悲（有片）
人氣文章中國故事21/11/2023
《神州經脈》人幣續升，監管撐內房融資，傳人行指導明年放貸節奏
人氣文章財經熱話21/11/2023
傳50房企獲當局列融資白名單，融創債務重組成功，惟大行看法審慎內房未宜進取
人氣文章最Hit資訊21/11/2023
第四屆「兒童書展」12.8開鑼！必玩荔園嘉年華
人氣文章市場動向21/11/2023
立即報名: 2024年經濟前瞻及灣區機遇講座及陸叔灣區實地考察一日遊
人氣文章生財有道21/11/2023
【高息定存】大新升4個月港元定存至5厘，華僑銀行推公司客優惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金