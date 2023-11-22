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英偉達第三季收入按年增2倍，預期中國市場受壓

22/11/2023

　　美國人工智能晶片巨擘英偉達(Nvidia)公布，截止至10月29日止第三財季，收入破紀錄達181.2億(美元．下同)，按年增長2.1倍，按季亦增長34%；經調整每股盈利4.02元，按年大增6倍，按季亦增長49%，經調整毛利率按年由53.6%增至74%。每股派0.04元。集團預期第四季收入200億元，意味著按年增幅達231%。公司承認，美國政府對華出口限制措施，將影響集團未來一季在中國市場的表現，但相信跌幅可在對其他國家的強勁銷售表現中被抵消。



CEO：AI第二波浪潮正在形成

　　英偉達CEO黃仁勳指出，增長強勁反映了廣泛行業從通用到加速運算和生成式人工智慧(AI)的平台轉型。


　　他續指，大型語言模式新創公司、消費網路公司和全球雲端服務供應商是第一波推動者，下一波浪潮正在開始形成。國家和地區通訊服務供應商正在投資人工智慧雲端來滿足當地需求，企業軟體公司正在為其平台添加人工智慧副手和助理，企業正在創建客製化人工智慧，來實現全球最大行業的自動化。

 

撰文：經濟通中國組


　　第三季收入分類方面，英偉達數據中心業務收入145.1億元，按年增2.8倍；遊戲業務收入28.6億元，按年升81%；專業圖像業務收入4.16億元，按年升108%。汽車自動化業務收入2.61億元，按年升4%。

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