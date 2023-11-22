百度快手季績勝預期獲大行唱好，股價齊造好可吼位吸納

百度(09888)及快手(01024)齊於昨日(21日)收市後公布業績，其中百度經調整盈利連續五季好過市場預期，第三季按年增長23%至近73億元(人民幣．下同)。快手第三季虧轉盈賺近22億元，經調整淨利潤及收入均好過預期，兩股績後同獲大行唱好，今早(22日)齊造好，其中百度更飆逾半成。

（資料圖片）

百度第三季經調整盈利按年增23% 繼續優先投資AI

百度截至今年9月30日第三季錄純利66.81億元，而去年同期為虧損1.46億元；按非公認會計準則，淨利潤為72.67億元，按年增23.4%；經調整EBITDA錄95.05億元，按年增7.1%，勝預期。期內總收入344.47億元，按年增5.9%，符合預期；經營利潤62.74億元，增長18%。當中核心收入按年增5%至266億元。在線營銷收入增5%至197億元，而非在線營銷收入增6%至69億元。愛奇藝收入按年增7%至80億元。期內研發費用為61億元，按年增6%，主要由於支持文心一言研究投入的服務器的折舊開支及服務器託管費增加。





百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，在生成式AI和基礎模型的新興機遇背景下，百度不斷強化技術、改進產品，特別是推出了文心大模型4.0，這是百度最強大的基礎模型。集團還利用文心大模型和文心一言的能力，重構了消費級、企業級產品及自身運營，在帶來AI原生體驗的同時，不斷提升效率。百度堅持以人工智能為核心的業務和產品戰略，為文心大模型和文心一言生態在未來多年的收入保持和利潤擴張奠定基礎。百度首席財務官羅戎表示，人工智能的持續投資，為技術和產品創新奠定了基礎，今後將繼續優先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎模型，將持續關注效率和戰略資源分配。集團指，10月文心大模型4.0發布，目前文心一言用戶數達7000萬，覆蓋場景4300個。

另李彥宏指，美國對華的出口晶片限制，短期內對集團影響有限，目前有大量晶片儲備，可在未來1至2年升級生成式人工智能模型「文心一言」。長遠而言可能難以獲得最先進的晶片，不可避免地會影響中國的人工智能投資步伐，集團目前正積極尋求替代方案。





富瑞：AI雲業務將持續錄雙位數增長 予目標價205元





富瑞發表研報指，百度第三季收入符合預期，經調整盈利勝預期。管理層強調其人工智能「文心一言」面向個人用戶和企業的多種變現機會，預料未來數年相關的增量收入將持續提升。預料百度明年核心在線營銷收入增長將跑贏中國經濟增長，期內AI雲業務將持續錄雙位數增長。預期第四季營銷收入按年增長6%，AI雲業務增長10%，經調整經營利潤率按年大致持平。展望2024年，百度搜索廣告收入將跑贏中國經濟增長，而AI雲業務料按年錄雙位數增長，維持「買入」評級，目標價205元。

大和指，百度第三季收入符合市場預期，盈利能力則因嚴謹的成本控制勝該行預期，料生成式AI及大型語言模型將成為集團明年市場營銷及雲業務的主要推動力，進一步的上行空間則在於更強的宏觀環境復甦。分別上調百度2023至2024年經調整每股攤薄盈利4.4%及3%，以反映核心百度好於預期的經營利潤率，目標價由163元上調4%至170元，維持「買入」評級。

高盛：第三季盈利勝預期 花旗：看好AI業務變現機會



高盛表示，百度第三季盈利勝預期，收入則符合預期。管理層首次提供廣告及百度雲生成式AI變現量化準則，如投資回報率及轉化率，以及收入前景改善及AI實質成本可控預期。第四季百度廣告業務穩定復甦，及雲業務步伐重新加快，利潤受較佳的廣告營運槓桿、雲業務利潤及AI相關支出可控支持。另方面，文心一言4.0快速變現進度續為主要關注點。不過，該行下調百度2023至25年收入預測0%至3%，同期純利預測分別上調4%、下調1%及下調3%。為反映收入預測調整，港股目標價由177元下調3.4%至171元，美股目標價由181美元削3.9%至174美元，評級維持「買入」。

花旗指，百度第三季收入按年增6%符合預期，惟受累於AI雲業務收入按年跌2%，核心收入僅按年增5%；經調整盈利按年增23%至73億元，分別較該行和市場預期高出33%和16%。百度管理層預期明年在線營銷收入增長將快過GDP增長，AI相關的收入將成為更重要的增長動力。管理層注意到「文心一言4.0」發布後回饋正面，已有數千名廣告商遷移到百度的人工智慧平台。隨著AI聊天機器人功能即將上線，用戶可快速了解品牌、產品詳情資訊，認為AI廣告商機巨大，相關業務貢獻的收入將於明年持續加快，維持其美股「買入」評級，看好集團在廣告、內容和雲業務方面的AI變現機會，目標價為178美元。

快手第三季虧轉盈賺近22億人幣 收入按年升21%





（快手官網截圖）



快手截至2023年9月30日止第三季純利21.81億元(人民幣．下同)，而對上一年同期淨虧損27.13億元；經調整利潤為31.73億元，去年同期錄經調整虧損6.72億元，經調整EBITDA為49.8億元，去年同期經調整EBITDA為10.23億元。期內收入279.48億元，按年升20.8%；毛利144.53億元，按年升35%，毛利率按年升5.4個百分點至51.7%。今年首9月，純利錄27.88億元，去年同期錄虧損121.43億元；經調整利潤為59.09億元，去年同期錄經調整虧損57.06億元；收入809.09億元，按年升22.8%。



今年第三季憑藉高效的用戶增長策略、豐富的優質內容供給和持續優化的算法，公司的用戶規模和平台流量實現了高質量的增長。第三季快手應用的平均日活躍用戶按年增長6.4%，達到歷史新高的3.866億。同時，平均月活躍用戶按年增9.4%，達到歷史新高的6.847億。每位日活躍用戶日均使用時長達129.9分鐘，用戶總時長按年增6.9%。

瑞銀：第三季盈利續勝預期 予目標價90元

瑞銀指，快手第三季盈利續勝預期，預計市場將上調對快手第四季財務預測。第三季收入和毛利率好於預期，直播、廣告及其他(主要為電商)收入則符合預期；研發及經營開支均低於預期。因此，季內經調整純利勝該行及市場預期。第三季用戶及商家參與上升，配合新貨架電商、短視頻情境，似乎有助此後推動電商業務可持續發展。另方面，快手亦在推動搜尋業務變現進程，予目標價90元，評級為「買入」。

高盛指，快手第三季收入符預期，非國際財務報告準則淨利潤則勝預期。是次業績再次證明快手在廣告及電商業務中的市場份額持續增長。預期快手第四季GMV和廣告的市場份額持續增長，將會成為少數在今年第四季及明年錄得15%以上收入增長的互聯網商之一，將目標價由87元微升至88元，維持「買入」評級。

滙證：第四季展望積極 目標價升至92元

滙證稱，快手第三季外部廣告增長加快，第四季展望積極，利潤率改善更加確定。快手的高利潤廣告和電商業務形成有利的收入組合，流量維護、頻寬成本和收入分成比例進一步優化，以及將AI納入內容和廣告素材生成，將共同推動快手利潤率持續提高。將快手2024至2025年的盈利預測上調3%至11%，快手估值具吸引力，廣告和電商業務前景優於預期將是股價獲重估的關鍵。而作為主要股東的騰訊(00700)此前表明，未來將集中以股份回購提高其股東回報，這有助於消除市場對拋售快手的擔憂，維持「買入」評級，目標價由88元上調4.5%至92元，並予人民幣櫃台目標價86元人民幣。

富瑞指，快手第三季營收符合預期，經調整利潤超乎預期。集團管理層強調了雙11活動，將繼續以多元化的方式增強商品供應。預計集團第四季總收入將按年增15%至325億元，料直播收入將持平，約100億元。商品交易總額預計將按年增約30%至4060億元，毛利率約為50%。預計內地及海外業務的經調整後營運利潤及虧損將較上季維持穩定，將目標價由113元上調至114元，評級維持「買入」。





熊麗萍：百度業績逐季改善股價可回穩 快手回至57元值博



（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，第三季科網平台股業績都比預期好，因市場預期較悲觀，惟股價大多不濟，因大家都擔心業績能否持續，且與去年同期低基數比較一定增長強勁，關要看是否逐季改善。而百度業績確實逐季都有改善，廣告收入亦與其他科網平台股一樣比預期理想。至於股價可否上升要看之前有否升過，好似小米(01810)之前已升過一輪，業績雖勝預期但沒驚喜，股價就有藉口調整。相反，百度之前跌得頗急，因其他科網股齊齊發展AI，百度又沒新進展，績後股價應可回穩，但動力不會太強，始終要看「文心一言」實際何時可貢獻收入，100元暫時應可守穩，要有上升動力則要待新業務的催化劑。

至於快手，熊麗萍指，公司近兩季不單扭虧為盈，且第三季盈利比第二季進一步擴大，逐季有改善。雖與很多平台一樣做直播帶貨，但快手有本身特色，尤其線上業務方面有體育、教育等元素，貢獻最大收入，其次靠直播帶貨及物流電商業務。就業績中「大數」及業務特色來看，相比以前對快手更有信心，因現在有基本面支持，股價波動性應會較小。此外，快手用戶及毛利率增長潛力會比其他成熟電商大，惟快手要與京東(09618)及阿里(09988)等電商競爭，要靠本身具特色的線上業務進一步擴張。至於騰訊減持快手股份料最快要到第四季公布業績之時，對快手影響暫不太大，股價短期於50元支持力很強，或可上試65元，但如要重上8月頭高位72元，要看整體大市表現。60元以上買入值博率不高，至少回至56至57元才值博。

百度半日升5.12%收報112.9元，成交8.15億元；快手則升2.99%報60.25元，成交10.55億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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