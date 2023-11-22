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鄧炳強：電訊商攔截逾140萬個+852開首可疑來電

22/11/2023

　　保安局局長鄧炳強表示，針對源自非本地的詐騙電話，電訊商自今年3月底至今攔截了超過140萬個以「+852」為開首的可疑來電。而今年5月1日起，電訊商已就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，讓接聽者能夠提高警覺。至9月為止，電訊商已發出大約1800萬個話音或文字訊息提示。

 


　　對於有議員建議所有由政府部門和公營機構所撥出的電話，在來電號碼顯示中加入例如「*」號的符號，或就有關來電發送話音提示，以方便市民辨識。鄧炳強回應說，由於來電顯示並不支援數字以外的特殊字符，有關建議有技術限制。他指，由於現時不少詐騙電話亦有偽冒政府服務和公營機構的錄音，提供不同的話音提示，反而有機會被不法分子利用誤導市民。


　　鄧炳強強調，政府會繼續密切留意最新騙案趨勢，向市民發放最新的行騙手法，而針對冒認政府部門的詐騙電話，警方已高調宣傳政府部門不會要求接聽人提供個人或銀行資料，提高市民的警覺性。

 

撰文：經濟通採訪組

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