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【高息定存】大新3個月存息加至5.3厘稱冠，建行亞洲升至5厘

22/11/2023

　　美國聯儲局公布本月初議息會議紀錄後，市場預料美國利率可能維持高位一段時間，加上臨近年尾，多間港銀陸續上調港元定存息至5厘水平。當中，大新銀行上調3個月港元定存年息至高達5.3厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辨理。

 


　　花旗銀行最新上調3個月定存年利率至最高5.2厘，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品，起存額為5萬元；若是Citigold新客戶，開立投資戶口並持有或轉入等值1萬美元或7.8萬港元的投資產品，敍造3個月定存也可享年利率5厘。
　

信銀國際3個月定存息加至5.1厘，建行亞洲升至最高5厘

　
　　中資銀行方面，信銀國際上調3個月定存息至5.1厘，起存門檻要200萬元新資金。

　
　　此外，建行亞洲最新上調3個月港元定存年息至5厘，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理，起存額1萬元；其他新舊客戶若以100萬元以上的新資金敍造3個月定存，亦可享5厘高息。

　
天星銀行3個月存息加至4.8厘，起存僅需一千元

　
　　虛擬銀行天星銀行將3個月和1個月定存息分別加至4.8厘及3.3厘，勝在門檻低，新舊客戶以1000元或以上的新舊資金即可辦理。

　

　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

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