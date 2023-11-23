滙控或需為交行股份作大幅減值，惟仍獲大摩唱好兼密密回購，可吼位吸納？

內地量寬貨幣政策令銀行淨利息收益受壓，而滙控(00005)持有交通銀行(03328)約19%股份，一直為市場關注。《華爾街日報》昨(22日)引述研究機構報告指，滙控可能要為此作出逾千億元巨額減值，又指處置相關股份要顧及中方想法，無法輕易出售。不過，滙控回應指，對交行估值符合會計規則，且不會影響集團核心一級資本比率及派息能力，加上續獲大摩唱好兼繼續密密回購，滙控今日(23日)股價最多只跌約1%，交行亦跌不足1%，應如何部署？

（Shutterstock）

滙控仍持19%交行股份 或需減值涉逾千億元



《華爾街日報》引述研究機構Autonomous的分析員Manus Costello認為，如果滙豐對持有的交行進行減值，將損害盈利，如果估值減值到符合交行實際股價的水平，那意味著滙豐的有形帳面價值將減少7%。滙控仍持有交行約19%的股份，這項投資可追溯至2004年，但多年來滙控對所持股份的估值與交行股價所對應的較低價值之間出現了很大差距。今年8月，滙控將其內部估值定為239億美元，比交行股價所暗示的水平高出約145億美元(約1131億港元)。



不過，報道指，滙控可能在處理交行股份的問題上受到限制。因若要在中國擴張，滙豐得從中國政府處獲得一系列許可，而處置相關股份將有可能開罪政府部門，擾亂這些計劃。加上目前滙豐大部分利潤來自亞洲，近年來匯豐一直縮減北美及歐洲的業務，以及滙豐在香港佔主導地位，在內地業務規模不小，尤其是財富管理領域。



滙控：對交行估值符合會計規則 不影響核心一級資本比率及派息



滙控回應《華爾街日報》表示，其對交行的估值符合會計規則，是基於對歷史盈利的詳細分析以及對現金流、通貨膨脹和利率的長期預測做出的，管理層不能自行決定是否要計提減值。報道亦引述滙控財務總監艾橋智(Georges Elhedery)於10月一次電話會議對分析師指，有一個嚴格的會計流程，他們只會按照流程行事。部分原因是，根據目前複雜的銀行業規則，由於持有這筆交行股份，匯豐需要從其核心一級資本內扣除160億多美元。若作出任何減值，此扣除額將相應減少，這意味該行的核心一級資本比率將維持穩定，該行派息能力也將得以維持。



滙豐於2004年首次投資上海交通銀行，涉資17.5億美元，於2012年再購入約17億美元交行股票，以維持持股比例。匯豐目前為交行第二大股東，僅次於中國政府，並擁有兩個董事會席次。

本月展開最多30億美元回購 昨斥3.8億元回購近641萬股

滙控昨日在英國再回購約361萬股，每股作價6.0080至6.1200英鎊，總值約2186萬英鎊(約2.13億港元)，另同日在香港聯交所回購279.6萬股，每股作價59.75至60.15港元，總值約1.68億港元。



滙控早前公布，由11月1日起至不遲於2024年2月16日期間，擬回購總值最多30億美元之普通股，所回購的股份將被註銷。滙控目前累計購入約9345.8萬股，涉資約7億美元。

大摩：滙控有策略應對減息且內房風險受控 目標價72.9元



另外，摩根士丹利近日發表研報指，滙控管理層在出席亞太峰會時表示，未來兩季淨息差將維持穩定，若利率不變，淨息差一直在其預期範圍內表現，而滙控亦有四種策略來應對利率下降，當中包括避險、收入多元化以及國際收入等。大摩認為公司在利率下降和信用風險可控的情況下，持續回報是可控的。



大摩又指，在信貸風險方面，滙控在內房相關的風險現已受控，美國商業地產是公司的主要關注領域，在出售美國零售業務之前，公司一直在減少風險敞口，並將會繼續減少更多相關敞口，另預計明年將推出2至3個人工智能應用程式。而面對市場預期利率下跌，更有信心滙控可抵銷任何淨息差(NIM)壓力，以予股東可持續回報，股價可能會於未來30天相較行業上升，機率約六至七成，予「增持」評級，目標價72.9元。

美國議息紀錄：維持限制性利率 惟加息問題應謹慎行事

美國利率相信也不會很快下降，聯儲局近日公布最新議息會議紀錄就顯示，在討論政策前景時，與會者繼續認為貨幣政策立場必須保持足夠的限制性，直到數據顯示通脹令人信服地回到聯儲局2%的目標。不過，儲局官員一致認為在利率問題上應謹慎行事，對貨幣政策的任何收緊，都將基於抗通脹方面的進展，每次會議的政策決定將基於對信息的全面考量。另會議紀錄並沒有表明成員討論了何時開始減息。



值得一提，根據芝商所FedWatch工具，市場預計聯儲局在12月13日下次會議以及1月31日會議後將利率維持不變的可能性為100%，而明年4月30日至5月1日減息的可能性約為60%。

黃偉豪：滙控為交行增撥備未必太壞 回至55元可中長線吸納

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，滙控若要為交行股份作巨額撥備，或多或少會影響股價表現， 惟暫只屬傳聞，亦未必需逾千億元那麼多，且四大行及交行雖可能多了壞帳，但資產質素及規模有保證，應不會出大問題。再者，滙控增加這方面撥備為安全計也不是太壞的事，儘管難免會拖低業績。

黃偉豪又指，滙控股價亦會受外圍息口及本身股息影響，美國即使減息料幅度也不大，而滙控已恢復派季息，作為高息股在利率下降情況下或更具吸引力，值得中長線吸納，惟其股價近期波幅較大，主要於55至62元之間上落，回至近55元可買入。至於內銀股若為長線收息買入沒問題，但受內房問題困擾料難大升，不宜作短線炒作。

滙控半日跌0.92%收報59.2元，其他銀行股亦普遍偏軟，渣打(02888)跌0.62%報63.8元，中銀香港(02388)跌0.46%報21.55元，恒生(00011)跌0.61%報90.2元。交行則跌0.85%報4.67元，其他內銀股亦走弱，工行(01398)跌0.53%報3.78元，中行(03988)跌0.69%報2.87元，農行(01288)跌0.34%報2.9元，建行(00939)跌0.65%報4.56元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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