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《午市前瞻》內房獲救恒指勢破兩萬 白名單證救市決心可吼雅居樂

23/11/2023

　　恒生指數半日報17669，跌64點或0.4%，主板成交逾409億元。恒生中國企業指數報6075，升1點或不足0.1%。恒生科技指數報4050，升20點或0.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及百度(09888)；騰訊收報326.2元，升1.8元或0.6%，成交19.59億元；阿里收報76.4元，跌0.45元或0.6%，成交12.85億元；百度收報118.5元，升6.3元或5.6%，成交9.8億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及百度。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及百度。

 

 

 (雅居樂網頁截圖)

 

黃偉康：內房問題為港股難升根源

 

　　恒指繼續處於低成交爭持局面，半日成交僅得約400億元。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，內房問題為股市難以向上的根本原因，如未能解決內房問題，都難以真正提升港股成交並帶來真正升幅。黃偉康批評，港府即使通過惡劣天氣下維持交易都難以提升港股成交，內地可以在惡劣天氣下維持市場開放，因為內地有多個市場讓投資者分散風險，這是香港沒有的。


　　他指，港股流動性不足一切都源於內房問題。因為過去內房債一年內可以帶來8至10厘回報，在當年低息環境下吸引不少外資在香港投資內房債，但內房債出事後令外資大行資金被鎖，如內房最終歸零更會重創港股市場，故內地現時是有意拯救內房。


　　他預期國家主席習近平訪美後，中央對於解決內房問題的決心將會加大，對於外資受困於內房債亦會更加理解。他提到，7月底恒指曾升至20000以上是因為當時傳出一眾內房獲救，反映內房氣氛的確與港股走勢息息相關，如果內房問題得以解決，相信恒指要重上20000至22000絕非難事。


外資有跡象重新吸納內房股


　　黃偉康又提到，今日大多數非港股通名單的內房股均見上升動力，反映並非北水而是外資開始買入內房股，反映有外資認同今次內地救市的決心。他認同，恒指於17000附近開始有支持，但絕不認同港股有機會升上40000。

 

  他認為，在內房問題得以解決的基礎下，恒指重上20000以上，甚至到達26000都有可能，但起碼都要花兩年時間，因為即使內房問題解決，市場信心亦非一朝一夕可以恢復。更有可能像日股一樣需花以十年計的時間，因此預計港股十年內都難以再創歷史新高。他解釋，中國內地經濟已發展至一定程度，難以令GDP每年都可以「保5」，經濟及股市亦需時恢復。

 

中央未必救助三四線城市內房

 

  「內房白名單」近期甚囂塵上，最新有傳債務岌岌可危的碧桂園(02007)及旭輝(00884)都獲納入白名單之內。黃偉康指，雖然連碧桂園都獲納入令市場較為疑惑，但亦證明內地連碧桂園都有意拯救，反映中央的救市信心。他推斷，以白名單納入50間內房計算，除了10間國企必上榜外，另外40個名額應該可以包含多間港股上市內房股。


　　他提到，內地有可能會根據房企主力的發展城市而決定拯救名單，當中北上廣深事涉內地經濟，故若房企重點於該些地方發展，中央會較為願意拯救。如若部分涉及二線城市，內地都有可能出手，但若屬三、四線城市的房企，中央便難以再救。他提到，碧桂園死因就是過分著重下沉市場，以至於流動性降低。

 

旭輝及綠景大升不宜追入


　　他指，今日爆升的內房如旭輝及綠景(00095)都集中發展一線城市，變相有較高機會納入白名單之中。他強調，今日有部分內房升幅跑輸同行，如陽光100(02608)、花樣年(01777)等，便有可能不被納入名單之內，投資者不宜以追落後心態入手。


　　至於有機會納入名單之中的房企，黃偉康認為，現時大升的旭輝及綠景不宜再追，但如雅居樂(03383)並未有太多債務問題，但股價較為跑輸，而且發展亦集中於重點城市，不妨博入。另外寶龍(01238)及合景泰富(01813)都有可能納入白名單之中。

 

 雅居樂日線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

旭輝周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

龍湖周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中國海外周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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