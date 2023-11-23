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新能源車零售出口表現理想，惟蔚來裁員季績堪憂，車股可以點揀？

23/11/2023

　　乘聯會近日公布11月上旬內地新能源車零售量按年增37%，競爭力提升亦令出口量大增，獲大行唱好，其中中金指新車密集發布，看好明年新能源車銷量及滲透率提升，新能源車股今日(23日)全線上升，其中小鵬汽車(09868)飆逾6%，不過，將於下周一(27日)公布季績的蔚來(09866)，績前先傳出裁員消息，減價成效又無以為繼，交付量被同業大幅拋離，看來若要吸納新能源車股要小心選擇。

 

（蔚來網頁截圖）

 

乘聯會：11月上旬新能源車零售量增37%　出口競爭力提升

 

　　乘聯會公布數據顯示，11月1日至19日，乘用車市場零售97.4萬輛，按年增長19%，按月下降6%，今年以來累計零售1824.1萬輛，按年增長4%。期內新能源車市場零售40.2萬輛，按年增長37%，按月增長2%，今年以來累計零售635.6萬輛，按年增長34%。

 

　　另乘聯會秘書長崔東樹在微信公眾號發文稱，10月中國汽車實現出口52.6萬台，持續強增長47%；1至10月中國汽車實現出口424萬台，持續強增長58%。相對於國內汽車銷量的逐步復甦，出口市場的表現仍是超強。今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和歐美市場的突破，及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的新能源出口競爭力提升帶來的出口增量巨大，1至10月中國新能源車出口144.5萬台，同比增長69%，其中新能源乘用車出口140萬台，同比增長77%。此外，《21世紀經濟報道》引述崔東樹指，未來內地汽車市場規模將有進一步突破，今年乘聯會判斷年產銷將達2950萬輛，未來汽車產銷規模必會突破4000萬輛。

 

比亞迪「元PLUS」菲律賓上市　理想傳明年銷量目標80萬輛


　　比亞迪(01211)與Ayala集團旗下菲律賓經銷商AC Motor達成合作，緊湊型SUV純電車型「元PLUS」(海外命名為BYD ATTO 3)將於菲律賓上市，共推出長續航版及標準續航版兩個版本，售價分別為159.8萬及179.8萬菲律賓披索，折合約20.8萬及23.4萬人民幣。比亞迪菲律賓分公司兼新加坡分公司總經理黃椿荃指，BYD ATTO 3是比亞迪電動車技術的集大成者，作為比亞迪首款面向全球市場的新能源乘用車，BYD ATTO 3目前已在多國上市，全球銷量超過50萬輛。

 

　　另方面，內媒從供應鏈權威人士處獲悉，理想汽車給供應鏈企業的2024年銷量預測為80萬輛。理想汽車今年或將完成約37萬輛的銷量，明年要衝擊年銷80萬輛的目標，增幅達116%。對這一銷量目標，理想汽車相關負責人回應指，2024年包括產能在內的具體目標數字還沒有對外披露，總體來說理想希望在2024年挑戰豪華品牌第一名。

 

中金：新車密集發布　看好明年新能源車銷量及滲透率提升

 

　　中金發布研報指，第21屆廣州國際汽車展覽會於11月17日開幕，新車發布密集，全球首發車型達59款，聚焦於新能源車型，其中理想汽車和小鵬汽車分別亮相首款純電MPV車型。供給端新車密集發布，看好明年總量穩健、新能源滲透提升以及出口維持高增。同時預計今年內需和出口超預期，批發及出口分別可達2524萬輛及400萬輛，同比升9%及58%。明年新能源車銷量將達1200萬輛，滲透率或將超46%，銷量增速達36%，帶動中國自主品牌份額進一步提升，而汽車出口有望突破500萬輛，同比升35%，成為全球第一大汽車出口國。


　　國盛證券指，小鵬汽車新款G9於9月上市，第三季小鵬銷量逐月攀升，交付量超過4萬輛，收入85億人民幣，同比及環比分別增長25.0%及68.5%。X9預售價38.8萬人民幣起，預計2024年1月開啟交付，其兼顧空間、造型與駕駛靈活性，且搭載無圖XNGP功能，目標成為大型純電MPV市場銷量第一名。此外，明年公司預計新上市兩款小鵬汽車、1款MONA新車，拉動銷量繼續向上。另受益於與大眾的合作，小鵬得以學習其優秀的成本管控經驗。公司目標第四季整體毛利率轉正，2024年受益於持續降本、高毛利的X9貢獻，毛利率有望同比顯著提高，維持「買入」評級，給予192億美元目標估值。至於理想汽車，基於其出色的產品力、穩定的盈利能力，給予目標市值4755億人民幣，對應目標價約244元，維持「買入」評級。

 

蔚來CEO宣布月內裁員一成　惟總裁稱絕無倒閉可能

 

　　另邊廂，蔚來近期利淡消息不斷。本月初，創始人、CEO李斌發布《組織優化與兩年優先事項》內部全員信，信中確認蔚來將減少10%左右的崗位，具體調整會在11月完成。緊接著，蔚來子品牌阿爾卑斯也被爆出相關崗位裁減，此後或不再是獨立項目。另外，近日一名在蔚來工作了5年半的員工在網上抱怨，他在工作時被明確告知必須買蔚來汽車才能保住工作，因此他購入兩台蔚來汽車，每月還一萬多人民幣貸款，最近卻突然被告知要被解僱，質問蔚來良心何在。

 

　　事實上，蔚來今年曾陷入一段時期的銷量低谷，6月蔚來開始降價，銷情反彈，不過在8月、9月、10月，蔚來新車交付量相比7月的巔峰有所回落，其中10月交付新車16074輛。惟據《澎湃新聞》報道，蔚來聯合創始人、總裁秦力洪在廣州車展回應外界質疑稱，蔚來今年到目前為止一共發布和交付5款新車，新建成一個年產能30萬輛的工廠，公司在各個市場前10月銷量累計按年增長近40%。他強調蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能。

 

滙證：股價已反映蔚來季度銷量疲弱　惟將目標價降至83.8元

 

　　滙證近日發表研報指，蔚來銷量在10月已開始回升，估計明年及2025年銷量分別增長40%及24%。不過，由於電動車市場競爭加劇，將其今年至2025年的盈利預測分別下調14%、45%、371%，料各年分別蝕195.41億、127.34億及72.49億人民幣。蔚來第三季銷量疲弱已大致在股價反映，現時估值處於歷史低谷，屬吸引水平，維持「買入」評級，惟將目標價由142元降至83.8元。

 

林家亨：理想小鵬比亞迪銷量屢創新高　蔚來經營陷困不宜沾手

 



（林家亨）


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指蔚來的經營可形容為「力挽狂瀾」，公司正打緊仗，希望將來不被市場淘汰。蔚來美股股價已創近3、4年新低，相反理想及小鵬股價卻步步高升，從第二季業績可見，蔚來每賣出100元貨品淨虧損69元，單車虧損達24萬人民幣，如此燒錢下終要裁員。比亞迪每日賺1.1億人民幣，蔚來每日卻蝕幾千萬人民幣，阿布扎比7月投資公司的錢到10月已燒完，明年若未能集資，當資金耗盡困境會愈來愈大，不宜吸納。

 

　　林家亨又指，蔚來減價效用逐步遞減，公司6月開始大減價，7月銷售量差不多增長一倍，但8、9月卻連番回跌，10月也只回升些少，相反理想、小鵬、比亞迪8、9及10月每月銷售比前一個月皆創出新高。另蔚來毛利率在「蔚小理」中最低，其換電業務亦已是夕陽行業，被很多汽車800V充電功能取代，業務正不斷虧損。若公司不斷蝕錢，用戶服務多好也沒用。

 

　　今日新能源車股普遍造好，蔚來升3.39%收報61元，比亞迪升0.75%報241.8元，理想升3.78%報164.6元，小鵬升6.52%報72.75元，零跑(09863)升5.07%報37.3元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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