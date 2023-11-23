深圳監管提示鼎益豐以「禪意投資法」吸金涉非法集資

深圳市地方金融監督管理局網站21日發布由深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室發出的風險提示，提醒投資者警惕中國鼎益豐(00612)存在非法集資風險。鼎益豐實控人是隋廣義，其曾操盤多隻中港小型股。



深圳防範非法集資辦發出《關於鼎益豐「原始股權」「期權」等業務的風險提示》，指近期接到民眾反映，「鼎益豐」關聯主體，包括「元豐」「元匯」「元亨」「萬鼎」「天鼎」「嘉鼎」「華音」等分部，通過茶會、晚會、讀書會、上市發布會等線上線下活動，宣揚「肽」「光波磁電療法」等產業概念，以「禪意投資法」等吸引投資人認購「鼎益豐」關聯主體的「原始股權」或「期權」，存在非法集資風險。目前，相關投資活動已出現「返利延期」「合同到期未退款」「難以兌付」等情況。



深圳防範非法集資辦表示，今年2月19日已發布過有關「鼎益豐」關聯主體的風險提示，並組織有關部門依法對「鼎益豐」在深圳轄內的經營主體進行核查，對有關單位和個人進行警示約談，責令不持有金融許可證、不具備從事金融業務資質的主體不得非法從事金融活動，不得非法集資。深圳防範非法集資辦呼籲民眾不參加不具備金融從業資質的主體舉辦的各類金融產品宣傳集會；同時提醒因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。



官媒加持隋廣義的「東方古典哲學價值投資法」



據內媒報道，鼎益豐實控人隋廣義自稱「道士」，2011年成立鼎益豐，以「禪意投資法」及超高收益吸引投資者買入名下子公司「原始股權」，再將集資資金投入股票市場，先後不斷買入十幾隻小盤股直到進入其董事會。相關股票的股價經歷過山車後大多「升仙」，成了「仙股」。而在今年下半年，鼎益豐陸續出現兌付危機，只有部分用戶獲退款。

所謂「禪意投資法」，即聲稱將東方傳統文化禪、易、道之理應用於現代金融投資與實業投資領域，將禪理、易理與股票、黃金、期貨、基金、項目投資等相結合，「能精準預測金融投資的各種變化」。《大公網》在本月08日刊出文章，稱讚鼎益豐集團董事局主席隋廣義，正是從優秀傳統文化中汲取到了營養，並將所領悟到的智慧運用在商業投資和企業管理當中，創立了「東方古典哲學價值投資法」。



高收益吸引投資者買原始股權，再投資小盤股操縱股價



鼎益豐旗下相關子公司曾多次被監管部門提示涉嫌非法集資。深圳防範非法集資辦今年2月的風險提示中還曾提到，鼎益豐2019年3月曾被港交所勒令停牌，由香港證監會對其開展調查，同時互聯網上與「鼎益豐」相關的「玄學投資」「操縱股價」「非法集資」「圈錢」「騙局」等負面新聞眾多。



內媒指，香港證監會的調查緣於鼎益豐2016年入主長期處於虧損狀態的中國投資基金公司後，通過釋放利好消息，在兩年內將股價推高，漲幅高達130.76倍。但實際上，從中國投資基金公司2016-2022年的財報看，其每年平均虧損約3200萬元人民幣。



隋廣義通過類似手法操盤的，還有原名中國智能集團、後更名環球智能控股的退市港股，以及志道國際(01220)、華音國際控股(00989)、A股原名天馬股份的匯洲智能(深:002122)等，最終無不是一地雞毛。



此外，湖南金融監督管理局曾在2021年公告指，鼎益豐旗下株洲市鼎益豐道運文化創意有限公司涉嫌非法集資，以品茶、讀書、傳播道德文化為名，大力推介「深圳市豐源芯科技產業控股有限公司」的股份，承諾投資前3年按投資金額的1%支付月度分紅，3年期滿後，再按投資款的264%回購股份。

撰文：經濟通中國組

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