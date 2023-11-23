  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》傳房企可獲無抵押貸款應急，地方要進一步壓降債務

23/11/2023

　　滬深股市今日（23日）在汽車、地產等板塊造好帶動下震盪反彈，滬綜指小幅低開後回升，收市升0.6%，報3061點，終止兩連跌，深成指收升0.78%，創業板指升0.58%。兩市全日成交8242億元（人民幣．下同），按日再跌5.9%，外資流出一天即轉流入，今日通過陸股通淨流入50.6億元。

 

（資料圖片）

 

　　英國《金融時報》報道指，今年前7個月流入中國內地股市的境外資金有四分之三以上已經離場，全球投資者拋售了價值逾250億美元的中國股票。近幾個月的大幅拋售，使境外投資者的淨買入量有可能創下自2015年以來的最低年度總量。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小幅低開逐漸反彈，盤中升破7.15、7.14，尾盤略為回軟，收報7.1406，較上個交易日4時30分收盤價升71點子，全日在7.1357至7.1552之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1212，較上個交易日升42點子，四連升，續刷6月19日以來五個多月新高，但與市場預測偏離略擴至300點，上個交易日報7.1254。

 

今日新聞精選

 

1. 深圳連出兩招提振樓市，既降交易成本，也降購房門檻。今日起調整二套住房最低首付款比例，由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。同時，深圳住建局大幅放寬普通住宅認定標準，還調整取消了總價「750萬」的限制，使得深圳大部分住宅變成普通住宅。此外，外電指金融監管部門起草的50家房企白名單接近完成，據報碧桂園、遠洋集團、旭輝控股也被列入。尚未違約的金地集團也在名單內。

 

2. 據《彭博》報道，中國正以前所未有的力度，對地產商施以援手。報道引述知情人士透露，在制定50家房企白名單的同時，金融監管部門正起草方案，允許商業銀行為部分符合條件的房企提供短期流動資金貸款，不需要提供土地等抵質押物，且可以用於日常生產經營周轉，這可能有助於房企騰出資金用於債務償付。對於部分已出險開發商，監管考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行牽頭，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。

 

3. 據《路透》引述消息人士報道，國務院制定的《關於金融支持融資平台債務風險化解的指導意見》，要求12個重點省份省級政府應結合實際情況，制定穩妥可行的融資平台債券存量規模於今明兩年的壓降計劃和年度發債計劃；債券管理部門要加強協同，指導相關機構合理把握融資平台債券新增註冊發行額度，引導債券存量規模逐步調整至與當地經濟發展和財力水平相匹配，並要嚴控融資平台新增自貿區債券和境外債券。12個重點省份包括天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、雲南、甘肅、青海和寧夏。

 

4. 已爆雷的中國民營資產管理巨頭--中植集團22日向投資者發出《致歉信》並披露，集團聘請了中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發現，按照中介機構模擬合併口徑測算，集團總資產帳面金額約2000億元，債務規模約為4200億元-4600億元，換言之，中植目前資不抵債約2200億元-2600億元。《致歉信》稱，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。目前集團已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低手發整體債務規模。

 

5. 環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，10月人民幣國際支付份額從9月的創紀錄新高3.71%略為回落至3.6%；人民幣國際支付全球排名維持在第五位，和日圓的3.91%佔比仍有一定差距。今年7月以來，人民幣佔比已連續四個月維持在3%以上。

 

6. 國家流感中心監測數據顯示，上周南、北方省份的流感病毒檢測陽性率持續上升，哨點醫院報告的流感個案比率超過6%，較上周約5%有增加，亦較以往3年同期約2%至3%為高。世界衛生組織關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊，並建議中國的民眾採取預防措施，包括接種疫苗和適當佩戴口罩等，以降低呼吸道疾病的風險。

 

7. 深圳市地方金融監督管理局網站21日發布由深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室發出的風險提示，提醒投資者警惕在港上市的中國鼎益豐存在非法集資風險，指近期接到民眾反映，鼎益豐關聯主體，包括元豐、元匯、元亨、萬鼎、天鼎、嘉鼎、華音等分部，通過茶會、晚會、讀書會、上市發布會活活動宣揚「肽」「光波磁電療法」等產業概念，以「禪意投資法」等吸引投資人認購鼎益豐關聯主體的「原始股權」或「期權」，存在非法集資風險。目前相關投資活動已出現「返利延期」「合同到期未退款」「難以兌付」等情況。鼎益豐實控人是隋廣義，其曾操盤多隻中港小型股，一直被質疑是借玄學和高回報非法吸金投入股票市場操縱股價。

 

8. 針對近期鐵礦石價格出現連續過快上漲的異動情況，國家發改委價格司、市場監管總局價監競爭局、中國證監會期貨部組織部分鐵礦石貿易企業和期貨公司召開會議，了解有關企業參與鐵礦石現貨和期貨交易情況，要求有關企業依法合規經營，不得捏造散布漲價信息，不得故意渲染漲價氛圍，不得囤積居奇，不得哄抬價格，不得過度投機炒作，不得操縱期貨市場。

 

撰文：經濟通中國組

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,561.52

最大成交額股票

深000625

長安汽車

17.400

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

99.995

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.280
  • 01516 融創服務
  • 2.600
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 22.450
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.780
  • 01093 石藥集團
  • 7.050
股份推介
  • 09926 康方生物
  • 47.450
  • 目標︰$52.60
  • 00182 協合新能源
  • 0.670
  • 目標︰$0.70
  • 01999 敏華控股
  • 5.470
  • 目標︰$6.30
  • 09987 百勝中國
  • 354.400
  • 目標︰$380.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.250
  • 00700 騰訊控股
  • 329.200
  • 00001 長和
  • 41.050
  • 00005 滙豐控股
  • 59.900
報章貼士
  • 01138 中遠海能
  • 8.000
  • 目標︰$10.00
  • 02500 啓明醫療－Ｂ
  • 5.620
  • 目標︰$6.10
  • 00182 協合新能源
  • 0.670
  • 目標︰$0.70
熱炒概念股
即時重點新聞

23/11/2023 17:28  騰訊(00700)今斥資4.02億元回購123萬股

23/11/2023 16:51  《小傳日記》70億人仔研發開支！小米車最大賣點你知唔知？

23/11/2023 16:38  周大福中期純利升36.4%至45.5億元，息增至0.25元

23/11/2023 16:31  《盤後部署》恒指轉強上試萬九關有望，潤地中線目標價37元

23/11/2023 16:22  【內房困局】彭博：中國擬允銀行向房企提供無抵押流動資金貸款

23/11/2023 17:55  【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒５１億元，買小鵬沽盈富

23/11/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】攜程績後仍獲睇好，大行對同程看法不一

23/11/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７９５３，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》傳房企可獲無抵押貸款應急，地方要進一步壓降債務
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車零售出口表現理想，惟蔚來裁員季績堪憂，車股可以點揀？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股連升兩日，惟再突破萬八點動力欠奉？（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

曾路得點名姜濤唱歌有進步！評新一代歌手水平：炎明熹媲美林憶蓮？
人氣文章

健康大晒

身體檢查 | 中大醫院推健康檢查8折優惠！港人限定！婦科、腸道、肝臟都有！即睇優惠碼及登記方法
人氣文章

食療新意思．陳沛思

小雪湯水 | 冬天要識養陽保暖！中醫教冬天懶人養陽法！推介補腎益氣「淮山冬菇黑豆合桃雞湯」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

國際星級日本菜Nobu回歸麗晶酒店！重拾名物鱈魚西京燒美味！名廚私心推薦南美辣椒油甘魚、特式煎炙刺身
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

Magazine Challenge：從實體雜誌中，感受那份來自生活的質感與靈感
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Phoebe Philo個人品牌的出現，真的可令時裝界起死回生？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蛋黃無營養？不吃蛋黃要吃多少蛋白才攝取到原隻蛋的蛋白質？蛋黃裡這種營養對人體極重要！
人氣文章
滅蝨誤用DE粉會引致呼吸異常，嚴重會脫髮！一類患者忌用！濕噴定乾用較好？滅蟲專家分享2大使用要點
人氣文章
電話使用頻率愈高精子量愈少？瑞士13年研究：手機勿放褲袋！精子重質不重量？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2023 18:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事23/11/2023
《神州經脈》傳房企可獲無抵押貸款應急，地方要進一步壓降債務
人氣文章財經熱話23/11/2023
新能源車零售出口表現理想，惟蔚來裁員季績堪憂，車股可以點揀？
人氣文章財經熱話23/11/2023
【收市短打】港股連升兩日，惟再突破萬八點動力欠奉？（有片）
人氣文章生財有道23/11/2023
【高息定存】滙豐渣打帶頭減美元定存息，3、6個月跌穿5厘
人氣文章中國故事23/11/2023
中國據報要求12省壓降城投債存量規模至與財力匹配
人氣文章財經熱話23/11/2023
【易經看世界】習拜會與同人卦：美國有意挑釁，中國守而必固 三年內無戰火（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金