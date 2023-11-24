  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

國泰航空(0293)料下半年盈利勝上半年，疫情後首錄全年溢利

24/11/2023

　　國泰航空(00293)公布，預計今年下半年溢利將超越上半年水平，全年將實現綜合溢利，這將是該集團自2019年以來的首次錄得全年溢利。


 


　　該集團指，集團及旗下附屬公司業務表現在下半年保持強勁。延遲3個月確認的聯屬公司業績，在今年下半年預料有溢利，惟全年仍然將錄得虧損。該集團預期於12月將運作疫情前70%的客運航班，覆蓋約80個航點，預料乘客數量在年底將回復至疫情前95%。
　
10月載客量升逾3倍
　
　　另外，該集團指，10月載客量約168萬人次，比去年同期升3.2倍，乘客千米數按年上升約2.5倍，乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%，可用座位千米數則按年增加1.8倍，而今年首十個月，載客人次較去年同期增加約8.9倍，至約1457萬人次。


　　該集團指，10月運載12.4萬公噸貨物，較去年同期增加13.7%。貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率下跌8.3個百分點至60.7%，而今年首十個月載貨量較去年同期增加19.4%，可用貨物噸千米數增加69.9%，而貨物收入噸千米數則上升47.6%。

 

撰文:經濟通市場國金組

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

3.270

異動股

01516

融創服務

2.570

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

22.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.270
  • 01516 融創服務
  • 2.520
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 22.450
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.810
  • 01093 石藥集團
  • 6.960
股份推介
  • 09926 康方生物
  • 47.200
  • 目標︰$52.60
  • 00182 協合新能源
  • 0.670
  • 目標︰$0.70
  • 01999 敏華控股
  • 5.470
  • 目標︰$6.30
  • 09987 百勝中國
  • 351.200
  • 目標︰$380.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.800
  • 00700 騰訊控股
  • 327.600
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.385
  • 00388 香港交易所
  • 289.400
報章貼士
  • 01316 耐世特
  • 5.440
  • 目標︰$6.00
  • 02314 理文造紙
  • 2.220
  • 目標︰$2.80
  • 02400 心動公司
  • 14.400
  • 目標︰$15.40
熱炒概念股
即時重點新聞

24/11/2023 09:33  【聚焦人幣】人幣中間價五連升，即期開市貶11點報7.1417

24/11/2023 09:31  電盈據報擬以約78億元出售光纖業務股權

24/11/2023 09:30  《異動股》東方甄選開升逾2%，向新東方配股籌逾16億

24/11/2023 09:25  《異動股》周大福(1929)開挫8%，中期多賺36%兼增派息

24/11/2023 09:22  恒指低開139點報17771，周大福瀉8%，中升挫4.6%

24/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒５１億元，買小鵬沽盈富

24/11/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】周大福績後大行點評，高盛唱好東方甄選、新東方

23/11/2023 16:57  《財資快訊》美電升報７﹒７９７８，一周及一年拆息均升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰航空(0293)料下半年盈利勝上半年，疫情後首錄全年溢利
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》傳房企可獲無抵押貸款應急，地方要進一步壓降債務
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車零售出口表現理想，惟蔚來裁員季績堪憂，車股可以點揀？
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

2024生肖運程｜龍年十二生肖運程：猴、雞、狗、豬！肖雞小心爛桃花！肖狗沖太歲靠1招化解破財凶星！邊個大旺升職加薪兼添丁？
人氣文章

娛樂情報

湯怡工人離職前整壞搵食架生！網友建議扣糧？湯怡：感謝對方兩年付出
人氣文章

健康解「迷」

便秘痔瘡 | 長期排便困難易生痔瘡、肛裂？腎臟科醫生分享1動作助快速排便！8大通便食物公開
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

劉杭霖個展「無以名狀 Vol. III — 歐律狄刻的謐息」：感情上的一清二楚等同情感上的不明不白
人氣文章

ChatENT．月巴氏

白日之下，讓我們認識／記住余香凝
人氣文章

Art & Living

Art Basel HK 2024全面回歸！242間參展畫廊，帶來一系列現當代藝術、著名雕塑、大型裝置作品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
民進黨阻撓新住民依法參政
人氣文章
網絡成癮｜2類人士較易社交媒體上癮！高學歷人士有份！藉上網忘記現實？樹仁大學研究：上網過度或致心理壓力！
人氣文章
甲狀腺癌｜台灣女星患良性腫瘤追蹤3年變癌細胞！需切除全部甲狀腺＋終生用藥！幾多歲屬高風險群組？5大常見甲狀腺癌徵狀公開
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2023 09:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2023 09:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2023 09:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2023 09:31
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/11/2023
國泰航空(0293)料下半年盈利勝上半年，疫情後首錄全年溢利
人氣文章中國故事23/11/2023
《神州經脈》傳房企可獲無抵押貸款應急，地方要進一步壓降債務
人氣文章財經熱話23/11/2023
新能源車零售出口表現理想，惟蔚來裁員季績堪憂，車股可以點揀？
人氣文章財經熱話23/11/2023
【收市短打】港股連升兩日，惟再突破萬八點動力欠奉？（有片）
人氣文章生財有道23/11/2023
【高息定存】滙豐渣打帶頭減美元定存息，3、6個月跌穿5厘
人氣文章中國故事23/11/2023
中國據報要求12省壓降城投債存量規模至與財力匹配
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金