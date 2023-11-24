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溫鋼城：港股難改區間上落，近期資金流略有改善大方向轉好

24/11/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（23日）尾市拉升，惟仍未企穩萬八大關，留意到每逢大市上萬八，北水都會趁高位沽貨，現時日線圖正在營造三角形走勢，向上「爆邊」需要利好消息配合？內房傳聞不斷，先是傳出內房白名單，再有消息指監管部門正起草方案，允許商業銀行作無抵押貸款，以供合資格的房企發放貸款作短期流動資金，刺激內房炒上，惟近期中央出招頻頻，反映中央救內房決心大？消息屬實可能性高？內房股仍有多大水位？周大福(01929)中期多賺36％至逾45億港元，符合市場預期，惟內地同店銷售數據錄得倒退，內地市場佔周大福整體收入逾八成，內地銷售疲軟與消費降級關係有多大？如何判斷集團前景？新世界(00017)落實減債計劃，昨日向旗下7隻美元持有人提出收購要約，對集團孰好孰壞？市場憧憬美國加息周期即將結束，地產股可吼位買入嗎？

 


 

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