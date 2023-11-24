《嚟緊炒D乜》醫渡科技現價買入，中長線目標價10銀

醫渡科技(02158)下周三(29日)公布截至6月30日止中期業績，集團主要於內地為醫療行業提供大數據平台和解決方案、生命科學解決方案及健康管理平台和解決方案等。

（醫渡科技網頁集團宣傳片截圖）



醫渡科技截至2023年3月31日止年度虧損收窄，錄得股東應佔虧損6.28億元人民幣。上一年度錄得股東應佔虧損7.62億元人民幣。整體毛利減少31.3%至2.75億元人民幣，毛利率上升1.8個百分點至34.1%。



期內，營業額減少35%至8.05億元人民幣；佔總營業額27.6%之大數據平台和解決方案業務，營業額減少50.1%至2.22億元人民幣，毛利下降50.2%至9587萬元人民幣，毛利率43.2%，持平；佔總營業額31.4%之生命科學解決方案業務，營業額減少29.6%至2.53億元人民幣，毛利減少50.1%至4424萬元人民幣，毛利率下降7.2個百分點至17.5%。



另外，佔總營業額41%之健康管理平台和解決方案業務，營業額減少22.4%至3.3億元人民幣，毛利增長14.2%至1.34億元人民幣，毛利率上升13個百分點至40.7%；於2023年3月31日，醫渡科技之現金及現金等價物為11.73億元人民幣，另有租賃負債1413萬元。



突破走勢未變，首站5.8銀



另一方面，醫渡科技全資附屬公司Marvelous Panda Inc. 期內與普通合夥人訂立對基金YD Capital I L. P. 基金的認購協議，成為基金的有限合夥人，向基金現金出資4000萬美元，佔基金承擔的40%。該基金目的主要為於醫療行業進行風險資本投資；管理、監督及出售該等投資；及從事普通合夥人認為必要、適當或可取之其他附帶或輔助活動。



期內，醫渡科技出售EVYD Technology Limited已發行股本的20%，交易對價為5500萬美元，交易完成時，醫渡科技間接合計持有EVYD BVI已發行股份的70.1%，因此出售事項後集團仍為EVYD BVI的控股股東。



技術走勢方面，該股今日走勢現小陰燭，惟突破走勢未變，且10天線升越100天線，出現黃金交叉利好訊號，目前守穩100天線水平，9RSI處於61水平，錢駿建議現價4.66銀買入，首站250天線所在約5.8銀，升越此關，中長線上望10銀，跌穿3.5銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿