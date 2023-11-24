國泰有望疫後首次年度轉賺，獲大摩祝福逆市靠穩可吼位吸？

國泰航空(00293)預計今年下半年盈利將超越上半年，有望帶動疫後首次年度轉賺。雖然集團客運航班運力只回復到疫情前70%，但預料乘客量在年底將回復至疫情前95%。集團又同時公布10月營運數據，載客量按年升3.2倍至約168萬人次。大摩隨即唱好，指其乘客運載率維持高於疫前水平，予目標價12元，今日(24日)逆市靠穩。近日見其股價由7.6元水平反覆上升，可否繼續看好吼位吸納呢？

（資料圖片）

國泰：料下半年盈利勝上半年 10月載客量升3.2倍



國泰預計今年下半年溢利將超越上半年水平，全年將實現綜合溢利，將是集團自2019年以來首次錄得全年溢利。集團又指，今年10月國泰及香港快運合共運作逾9000客運航段，是疫情後首次突破此里程碑。集團及旗下附屬公司業務表現在下半年保持強勁。延遲3個月確認的聯屬公司業績，在今年下半年預料有溢利，惟全年仍將錄得虧損。預期於12月將運作疫情前70%的客運航班，覆蓋約80個航點，預料乘客數量在年底將回復至疫情前95%。



此外，集團10月載客量約168萬人次，按年升3.2倍，恢復至疫前61%。乘客千米數按年升約2.5倍，乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%；可用座位千米數按年增加1.8倍，為疫前同期59%。而今年首10個月，載客人次較去年同期增加約8.9倍，至約1457萬人次。另10月運載12.4萬公噸貨物，較去年同期增加13.7%。貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率下跌8.3個百分點至60.7%，而今年首10個月載貨量較去年同期增加19.4%，可用貨物噸千米數增加69.9%，而貨物收入噸千米數則升47.6%。

計劃明年增聘5000人 是否派發普通股股息視乎財務狀況

國泰今日舉行分析員會議，國泰財務總裁沈碧嘉表示，今年國泰航空集團人手料增加約4000人，較去年增加約20%，而集團最新計劃2024年再增加約5000人手，而在重建過程中，有2000名前國泰集團員工重回公司。國泰目前的培訓活動已恢復至疫情前水平，明年將再增加一倍。



沈碧嘉又指，集團向政府贖回50%優先股，涉及97.5億元，餘下優先股在明年7月前贖回，同時會向政府派發優先股股息，至於會否向股東派發普通股股息，要視乎公司財務狀況而定。在機票票價方面，顧客及商務總裁劉凱詩指，目前航空市場求過於供，同時票價亦會受全球通脹及競爭因素影響，目前談論明年機票價格仍言之尚早，但相信隨著集團增加航班，供求更加平衡，票價將持續正常化。

國泰香港員工明年加薪3.8% 兼派一個月花紅

值得一提，國泰近日發出的內部郵件顯示，香港合資格僱員明年平均加薪3.8%，其他地區員工的加薪幅度則以當地通知為準，所有加薪將於2024年1月1日起生效。郵件表示，公司在重建之旅中不斷取得進展，感謝員工的貢獻和承諾，冀共同實現更大的里程碑。另國泰上周披露，駐香港員工明年1月7日將收到相當於一個月工資的花紅，其地地區員工2023年酌情獎金安排將由當地管理團隊決定。

另外，機管局日前公布香港國際機場10月份的航空交通數字，機場客運量約達380萬人次，按年升逾4倍；飛機起降量約增加逾一倍至26265架次。按年比較，所有類別的客運量均錄得顯著增幅，當中以往來東南亞、中國內地及日本的升幅最為明顯。另10月份貨運量延續強勁增長勢頭，按年升12.1%至39.3萬公噸，出口及轉口貨運量亦分別錄得增幅達24.7%及2.1%，月內往來歐洲、北美及中東主要貿易地區的貨運量更有顯著增長。

大摩：乘客運載率維持高於疫前水平 予目標價12元

摩根士丹利發表最新研報指，國泰航空乘客運載率維持高於疫前水平，尤其是北美和歐洲航線，能支持集團回報和利潤率；管理層預期市民出遊及旅客訪港的需求在今年年底將回復至疫情前95%，但同時客運航班運力只回復到疫情前70%，隨著集團持續重建，將接載更多經香港樞紐轉機的乘客。



大摩又指，國泰10月收入乘客千米數只有2019年同月的65%，較9月時的66%有所放緩，乘客運載率84.7%，較2019年同月升7.1個百分點，應是季節性因素令旅遊需求稍為減慢。此外，貨運業務繼續受益於電商活動，10月貨運量較9月增加約4%，月內貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率下跌8.3個百分點至60.7%，予「增持」評級，目標價12元。

滙證：已提早完成客運力目標 維持目標價9.6元

滙證近日亦唱好國泰，指其11月客運力已達疫情前的70%，提早完成在年底前達到70%的目標，公司又計劃在明年聘請5000名新員工，而今年目標是3000名。任何有關乘客需求復甦、運力提升的消息都可能是近期股價的正面催化劑，維持目標價9.6元及「買入」評級。

滙證又指，基於貨運收益率上升及燃油價格下跌，將其全年利潤預測上調9%，意味下半年利潤為70億元。相信贖回優先股的時間表更明確，以及資本支出增長恢復，將提振投資者對公司流動性和恢復盈利的信心。

何啟俊：亞洲將成新增長動力 7.8元可吸上望8.6元

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，國泰上半年賺42.7億元，彭博之前預料其全年賺85.6億元，即上下半年盈利差不多，惟集團最新指引指下半年盈利將超越上半年，可見比預期好，相信是由國際旅遊市場復甦帶動，根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)信心指數，今年9至12月旅遊前景持續復甦，雖然亞洲市場復甦滯後，尤其通關較遲的中國，但隨著其壓抑的需求釋放及航空連通性增加，相信亞洲將成國泰往後增長動力。

不過，何啟俊指，國泰載客量按年增長多少倍參考價值不大，因去年很多地方仍處疫情中，基數較低。此外，公司有一隱憂，就是油價下跌空間有限，且有很大機會反彈。布蘭特期油現處於80美元，雖然近日地緣政治風險緩和，油組又對減產存在分歧推遲會議，但石油仍是供不應求，而隨著中國經濟復甦需求將更大。如想買入國泰，可待股價回至20天線約7.8元，短線上望8.6元。

國泰今日升0.12%收報8.15元，成交4333萬元。而三大中資航空股唯國航(00753)靠穩，跌0.18%收報5.49元，東航(00670)跌1.12%報2.64元，南航(01055)跌2.3%報3.83元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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