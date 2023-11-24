《神州經脈》中日韓外長周日會談，朱鶴新接任外匯局書記，人幣挫

滬深股市今日沒能持續昨日（23日）升勢，在半導體、汽車等板塊下跌拖累下，愈跌愈深，近收盤跌幅略回順，滬綜指小幅低開低走，收市跌0.68%，報3061點，全周累跌0.4%。深成指今日收跌0.94%，創業板指跌1.2%。兩市全日成交8133億元（人民幣．下同），按日再跌1.3%，外資今日通過陸股通淨流出近62億元，昨流入一天後即轉流出。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後震盪回落，收報7.1529，較上個交易日4時30分收盤價跌123點子，為11月20日以來近一周新低，全日在7.1405至7.1558之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1151，較上個交易日升61點子，五連升，創6月9日以來五個半月新高，與市場預測偏離仍近300點，上個交易日報7.1212。

今日新聞精選

1. 據報內地監管考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，摩根大通發表報告，以「冒險之舉」形容此安排，認為如果這類措施得以嚴格執行，特別是向困境民營房企提供更多此類貸款，這對銀行來說將是負面，恐將帶來中期信用風險。評級機構惠譽則認為，中國房地產市場會步入一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產市場銷售額將繼續下降，但跌幅最多5%。

2. 國家外匯管理局今日下午召開幹部會議，中央組織部有關負責人宣布了中央決定：朱鶴新任中國人民銀行黨委委員、國家外匯管理局黨組書記；免去潘功勝的國家外匯管理局黨組書記職務。外電日前引述消息指，55歲的中信集團董事長朱鶴新將於近期出任中國國家外匯局局長，還將同時擔任人民銀行副行長。國家外匯局黨組書記通常兼任局長，而且通常由人行副行長兼任。今年7月，已擔任外匯局局長近8年的人行副行長潘功勝升任行長，並以人行行長身份兼任外匯局局長至今。

3. 南韓外交部表示，南韓、中國和日本三國外長將於周日（26日）在南韓釜山舉行會談，就三國合作與區域問題交換意見，是2019年以來首次舉辦此類會議；三國外長還將在會議間隙舉行雙邊會談。南韓駐中國大使鄭在浩曾在本月初表示，韓中日正推進三國外長於本月底在釜山開會，預計將商討三國領導人峰會籌備事宜。南韓外交部副部長張虎鎮則曾在9月時表示，預計韓中日領導人會議有望年內或明年初舉行。

4. 據《路透》引述兩位消息人士報道，英偉達（Nvidia）已經告知中國客戶，為遵守美國出口規定而設計的新款人工智能（AI）晶片H20將延後到明年第一季度推出。H20是英偉達為晶片禁令而開發的中國專供版三款晶片中功能最強大的一款，其延遲推出或會打亂英偉達繼續保持中國市場份額、對抗華為等本土競爭對手的行動。英偉達原預計最早於本月16日推出改良版AI晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。

5. 淘寶商家服務大廳顯示，淘寶「雙12」活動今年取消，不再舉辦，而在12月會舉辦平台大型活動「淘寶年終好價節」，預計11月底開始招商。淘寶方面回應內媒稱，「淘寶年終好價節」將於12月9日晚上8時正式開啟，相比往年的雙12，折扣力度、商家規模、商品規模全面大幅提升。另外，國家企業信用信息公示系統網站顯示，杭州馬家廚房食品有限公司11月22日成立，註冊資本1000萬元，經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理、技術服務等。股權穿透顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由馬雲持股99.9%。

6. 世界衛生組織表示關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，並要求中方提供詳細資訊，又指中國回報未在其中發現異常或新型病原體。另國家衛健委表示，10月以來，流感、肺炎支原體感染活動逐步增強，今冬明春全國可能面臨新冠、流感、肺炎支原體感染等多種呼吸道疾病疊加流行的局面。國務院聯防聯控機制綜合組研究制定發布《關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》，要求切實落實口岸疫情防控、持續開展疫情動態監測預警、加強重點機構重點人群防控、加強醫療救治應對準備、持續強化科普宣教等。

7. 中國外交部發言人毛寧今日宣布，為便利中外人員往來服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

8. 據內媒消息，華為今發布了一段智界S7演示無人代客泊車功能的視頻。視頻中，在無人駕駛的狀態下，智界S7熟練完成禮讓行人、倒車避讓、極限會車、自動泊車、自動接駕等一系列操作，引發網友關注和討論。智界S7由華為與奇瑞聯合打造，也是華為智選車模式下的首款轎車車型。此前，智界S7已開啟預售，預售價為25.8萬元起。智界S7將於11月28日正式上市，屆時將公布四個版本的正式售價。

撰文：經濟通中國組

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