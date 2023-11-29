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大灣區企業求才若渴 院校合作覓才成關鍵

29/11/2023

　　隨著粵港澳合作更加深入廣泛，大灣區的經濟、科技實力及發展大幅躍升，區內發展動力顯著增强，因此，業界對相關的人才求才若渴。然而，企業面臨著出生率下降、人口減少及職位空缺錯配等問題，使得招聘人才變得更為困難。安永1大中華區及東盟區金融服務人力資本服務合夥人鄭添之認為，具備人工智能、風控、互聯網安全等高新技能的人才在市場上的競爭力很強，要幫助企業羅致合適人才，以安永為例，必須結合國家及地區政策，與院校合作，為企業度身訂造培育和吸納人才的計劃，助力推動大灣區的發展。

 

　　安永大中華區及東盟區金融服務人力資本服務合夥人鄭添之

 

　　在安永大灣區「六通十一城」的業務架構當中，安永「人才及創業通」團隊，為企業提供戰略、人力資源和稅務諮詢等全方位針對性服務。安永2審計合夥人周文樂及安永3戰略與交易諮詢合夥人李偉倫表示，目前高端人才緊缺，加上市場正向著「以人為本」的發展方式轉型，企業逐漸認識到提升員工技能和培養跨學科及創新人才的重要性。另一方面，企業亦須要解決個人所得稅差異、配套設施如住宿、醫療和教育等不足以及薪酬待遇競爭力等關鍵問題。安永團隊能為客戶提供多元化方案及人才策略，以支持企業成長、轉型並達到營運目標。

四成傳統崗位技能被淘汰

　　按照粵港澳大灣區發展規劃，大灣區將建設為國際創新中心。根據2022年安永與華為聯合發佈的《中國ICT人才生態白皮書》研究顯示，數碼經濟已成為新一輪國際競爭的重點領域，培養數碼人才與發展數碼技能是疫情後經濟發展的首要任務。李偉倫預計到了2025年，傳統行業的現存就業崗位中，接近四成技能會被淘汰。「企業須重新制定戰略、行銷、銷售、研發、職能等崗位和身份。這些新崗位角色和新任務，意味著對相關人才提出新的技能要求。」

 

安永戰略與交易諮詢合夥人李偉倫


　　要讓大灣區成為企業家創新創業的沃土，區內人才及相關政策是重中之重。李偉倫認同，大灣區「一國兩制、三關稅區、四核心城」格局獨特，惟深港在發展模式、政策、文化等方面存在差異且未充分聯通，人才市場配置效率不及預期。例如大灣區正著力發展智慧製造，有「工業立市」之稱的深圳擁有製造業人力資源的長處，而香港資金富集、在高附加值製造業環節具備優勢，但是數據顯示，2022年香港製造業人才空缺率同比增長39%，相關人才供不應求。而因為受限於人才跨境流動的障礙，深港兩地未能充分發揮、助力協同發展。

　　如何加強灣區人才流通？周文樂表示，結合安永多年自身的人才培養以及行業人才服務實踐，他們建議從政府、行業協會、院校、企業及個人等多方面，共同積極參與構建人才生態合作框架。政府作為連接人才供給與需求雙方的橋樑，「定方向、定規則」的同時，也要發揮引領與監督作用，通過促進資訊共用，實現合作共贏。事實上，深港兩地在啟動人才市場、增強人才「磁力」絕對能發揮重要作用。各種優惠政策如《廣東省人才優粵卡實施辦法》及粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策等，對於招攬人才也具吸引力。

 

安永審計合夥人周文樂


9＋2 地區塑造新產業鏈

　　鄭添之表示，大灣區九個城市與兩個特別行政區在定位、人才、資產、和基礎設施的配置上存在差異。如能把握機遇，各個城市及特別行政區就能基於各自優勢形成全新的產業鏈結構。他說：「深圳作为全國最大的移民城市，聚集各地人才，香港相對來說比較國際化，特別受海外企業歡迎；結合兩地人才，便可達到一區兩園的優勢。」

　　創新科技是啟動大灣區經濟高品質量發展的重要引擎，香港自2022年提出要實現「再工業化」，積極推動科研成果商品化，港深創新及科技園（HSITP）就是理想的實踐平台。鄭添之指出，「作為聚焦研發和創新的平台，HSITP利用香港對接內地和海外市場的角色，吸引大批國際化高等科創人才。而創新產業鏈下遊像佛山、東莞等城市，以先進製造業為主力，則可把科技成果高效轉化。」

　　至於如何吸引人才，鄭添之稱香港有「輸入內地人才計畫」，不斷更新「人才清單」，本地公司能更方便地聘請內地和海外人才。周文樂指出，大灣區其他城市也有吸引的人才政策，包括廣東省的個稅優惠已經確定會延至2027年； 省內大灣區城市各自的人才優惠政策都不斷於各市府官網即時發佈，有助人才流通，尋求個人機遇。

二百學生「引進來」大灣區實習

　　除了吸引及培養現有人才，安永亦留意新一代年輕人的發展，希望能幫助香港學生對祖國認識更深，以及把眼光由香港一個城市放遠到整個大灣區，為將來到內地工作做好準備。安永積極加強為中學生的輔助工作，除了與他們分享內地狀況，亦定期舉辦「港澳台大學生暑期實習專案」，幫助學生及早了解各行業的實際情況。鄭添之表示，青年在面對跨境工作時會遇到不同的障礙，其中是來自對大灣區跨境工作機會的未知，因此，「澳台大學生暑期實習專案」通過零距離與企業高管對話、生活就業疑問解答、保障政策資訊共用、香港青年代表經驗分享，以及學習心得體會交流這五大互動模組，進一步講好大灣區人才故事，讓年輕人有更大意願將來加入大灣區跨境工作隊伍。

　　周文樂指出， 早於2019年初，安永啟動「Youth Mobility青年人才交流計畫」，安排大學生於安永位於廣州和深圳的分所實習，以及安排香港分所的青年員工分批、分次到大灣區乃至全國各分所進行一段時期的工作、學習和生活。另外，安永與地方政府深化港澳青年交流戰略合作，在「四大」中率先與深圳市羅湖區人民政府、共青團深圳市委員會分別簽署合作框架協定，協定中對青年交流、培養、就業等方面都提出了明確的舉措。自2021年5月啟動迄今已成功開展五期活動，共招收港澳台僑生196人，並為表現優異的學生提供就業機會。


　　「人才是組織長遠發展的脈搏和動力。」鄭添之指出，安永的宗旨是致力建設更美好的商業世界，積極通過以人為本的理念為企業帶來長期價值創造。「我們的人力資本諮詢團隊相信，只有適合其企業特性的人才戰略，才是最好的戰略。因此依照我們的理念，對不同的企業，我們也會制定不同的人才戰略規劃，而且針對不同類別的人才。」在安永大灣區「六通十一城」的業務架構當中，「人才及創業通」的理念是基於大灣區獨特的人才定位，為企業發展提供多樣化的人才佈局，培育大灣區的下一代商業人才和專業人士。

 

1安永稅務及諮詢有限公司

2安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

3安永（中國）企業諮詢有限公司

 

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