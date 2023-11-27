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富途用戶稱提款遭職員贈股挽留，據悉不存在資金不足問題

27/11/2023

　　近日有富途的客戶在網上反映，提款指令已6小時，處理進度仍顯示「處理中」；又有用戶指，打算提取帳戶資金後，接到富途職員來電，建議暫時不出金，7天後才提款將獲贈1股阿里巴巴(09988)港股，質疑「啲錢係咪被虧空晒？」

 


　　據悉，富途並不存在資金不足問題，公司只是希望客戶能繼續使用富途的app進行交易。


對於富途職員致電的情況，富途此前回應傳媒查詢指，這是其針對客戶關係維護的不同類市場計劃之一，屬於正常的業務操作。


　　富途官網顯示，如客戶在交易日早上11時前下達提款指令，款項預計當天下午6時前到帳，中間空窗期或達7小時。而指令在早上11時後下達，則預計在另一交易日的下午6時前到帳，等候時間可長達31小時。


　　富途控股日前公布第三季業績，截至9月底，富途牛牛和moomooApp註冊用戶數達2109萬，按年增長10.1%；富途開戶客戶數達到349萬，按年增長11.4%；有資產客戶總數達165萬，按年增長14.2%。第三季度淨增有資產客戶6.5萬，期末客戶資產達4681億港元，期內客戶留存率保持在98%以上的高水準。

 

撰文:經濟通採訪組

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