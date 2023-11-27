【財經論壇】李家超：香港在法治堅實保護下，提供穩定營商環境

行政長官李家超出席由《香港經濟日報》與《南華早報》共同主辦的「香港財經論壇2023」致辭時表示，回歸以來，香港在一國兩制下靠著祖國聯通世界的優勢，成為全球唯一擁有中國優勢及國際優勢的城市；香港保持自由港及獨立關稅區的地位，支持多邊貿易體制，資金人才自由流通，可以以中國香港身份參加國際組織及貿易協定，在國際舞台上佔一席，得以擔當世界與內地之間的超級聯繫人和超級增值人橋樑角色。

（Celia攝）

香港為企業家提供穩定營商環境

李家超指，香港是亞洲最大的國際資產管理中心，是首屈一指的融資平台，吸引香港、海內外的資金自由流通，令到香港成為企業成立財資中心的理想地點。他舉例，國際貨幣基金組織在今年評估報告中，肯定香港作為主要國際金融中心的地位。

月初舉行的國際金融領袖投資峰會雲集300位全球金融機構負責人，以及本周由金管局與國際結算銀行合辦高級別會議，反映香港社會在法治的堅實保護下，為企業家提供穩定營商環境，在自由開放的社會大展鴻圖。

續推動人民幣國際化及綠色金融

（Celia攝）

他指出，上月發布的《施政報告》針對香港具發展優勢的領域提出建議，創造新的經濟增長。金融方面，香港會推動人民幣櫃檯納入港股通，促進香港股票人民幣計價等措施，進一步強化離岸人民幣中心地位，此外，將繼續擴大香港金融機構在前海的業務範圍，以及積極促進深港兩地金融市場互聯互通。同時，香港將捉緊綠色金融發展大勢，亦會善用香港專業服務，推動區域合作，貢獻「一帶一路」建設。沙特ETF將在香港掛牌，證明香港是全球資金融通的重要增值平台。

為了帶領香港發展成為國際創新科技中心，政府會積極推進新型工業發展，協助製造業利用創科升級轉型，同時促進微電子研發，推動人工智能產業發展，產學研一家發展，支援大學商品化，為落戶香港的初創企業提供孵化及指導服務，他又呼籲大家在區議會選舉投票。

撰文：經濟通採訪組

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