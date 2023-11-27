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《神州經脈》政治局會議促搞好長江經濟帶，傳北交所要求暫緩減持

27/11/2023

　　周一（27日）早上A股經歷急跌，上月規模以上工業企業實現利潤大幅收窄，加上投資界密集爆發風險事件，以及外資顯著流出股市，地產股猛烈回吐，金融、白酒等權重板塊跌幅亦居前，拖累滬綜指半日下跌約0.8%，不過到午後市況轉佳、半導體、汽車板塊升幅突出，外資轉流入，滬指全日收報3031.7點，僅跌0.3%，深成指走低0.55%，創業板指跌0.61%。

 

（資料圖片）

 

　　人民銀行周一進行5010億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放2960億元，而兩市全日成交8288億元，按日減少1.9%，外資尾盤轉流入，陸股通淨流入3.3億元。


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一高開過百點後升幅收窄，尾盤一度逼近7.16關，收報7.1485，較上個交易日4時30分收盤價升44點子。全日在7.1405至7.1597之間波動。


　　周一人民幣兌一美元中間價報7.1159，較上個交易日跌8點子，止五連升，暫時脫離五個半月高點，但仍較市場預測強逾300點，上個交易日報7.1151。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局周一召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，推動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生態環境。要毫不動搖堅持共抓大保護、不搞大開發，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。要堅持把科技創新作為主動力，積極開辟發展新領域新賽道，加強區域創新鏈融合，大力推動產業鏈供應鏈現代化。要進一步加強黨中央對外事工作的集中統一領導。加快形成系統完備的涉外法律法規體系，不斷提升外事工作的制度化、規範化、科學化水平。另據《南華早報》引述知情人士指，恰逢上海自貿區成立10周年之際，國家主席習近平將於周二（28日）到上海考察，計劃在上海停留三日，是他2021年以來首次赴滬考察。


2. 建設銀行官微宣布，近日建行召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會，共商銀企合作、共同應對挑戰、共創高質量發展。龍湖、萬科、新城控股、濱江集團、美的置業、大華集團六家房企代表參會。建行在會上表示，對於正常經營的房地產企業，建設銀行表態堅決不惜貸、不抽貸、不斷貸，穩定金融支持，滿足其合理融資需求。據悉，交通銀行總行也即將召集八家房企討論相關事宜。


3. 長安汽車與華為簽署《投資合作備忘錄》，內容為華為擬開設一家新公司，聚焦智能網聯汽車的智能駕駛系統及增量部件的研發、生產、銷售和服務，長安汽車及其關聯方擬出資獲取最多40%股權。據內媒向長安汽車證券部了解，長安與華為具體合作事項仍在洽談中，交易文件簽署預計6個月內完成，新公司僅提供解決方案等技術支持，不造車；長安並非唯一一家入股的車企，華為已明確新公司是開放平台，後續更多車企將加入。賽力斯則表示，已收到關於共同投資華為新公司的邀請，目前正積極論證參與投資與合作的相關事宜。


4. 消息稱字節跳動將關閉旗下主要遊戲品牌朝夕光年（Nuverse），裁員數百人，形容這是字節跳動「退出該行業的一大動作，將勝利拱手讓給對手騰訊」。多家內媒午間獲悉，朝夕光年將進行大規模業務收縮，對已上線且表現良好的遊戲，會在保證運營的情況下尋求剝離；對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。


5. 中央政府連環出手提振資本市場，國務院此前批覆同意一份工作方案，當中提到鼓勵金融機構支持在北交所及新三板上市的中小企業發展，北證50指數上周暴漲超過兩成。不過《路透》引述消息報道，北交所擔心暴漲行情將導致機構集體減持「解套」，要求部分符合減持條件的公司暫緩發布減持公告；目前在北交所100手以上的買賣都有所限制，多名有意減持北交所股票的投資者都收到了券商的提醒。另外，北交所宣布，在上周對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續申報等異常交易行為，共採取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施93人次。對近期漲幅異常的部分股票等進行重點監控。


6. 國家統計局公布，今年10月規模以上工業企業實現利潤同比增長2.7%，相較於9月份的同比增長11.9%，利潤增幅大幅收窄。而累計今年1至10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降7.8%，降幅比首九月數據收窄1.2個百分點。


7. 據國家廣電總局數據，2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年備案數量接近2800部，同比增長600%。另有調查顯示，微短劇行業的月充值金額，從今年6月的4000萬元增長至10月的6000萬元，預計2023全年將達到250億至300億元。但央視財經強調，呈井噴式增長的微短劇存在不少問題。針對網絡微短劇內容良莠不齊、運營模式亂象頻出，國家廣播電視總局持續開展治理工作，去年以來針對部分內容低俗化、同質化問題下線了兩萬多部微短劇。


8. 內地私募「杭州30億量化跑路」事件持續發酵，除北京華軟新動力私募基金管理有限公司「中招」外，據報國通信託、雲南信託亦「踩雷」，而至今三家上市公司承認受累，包括鄭煤機，橫店東磁、英洛華科技，投資金額合計達7.2億元，目前僅收回4768萬元。中證監表示，經核查，初步判斷相關人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。中證監決定立案調查，公安機關也已經介入。另外，內地最大資金管理公司中植集團日前承認資不抵債，負債規模達到4600億元，財富端資金池產品爆雷已有五個月。北京市公安局朝陽分局25日通報，近期已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

 

撰文：經濟通中國組

 

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