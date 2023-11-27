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證監會：收到18宗涉HOUNAX投訴，涉款最高達一千萬元

27/11/2023

　　早前被證監會列入「無牌公司及可疑網站」的虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」疑涉詐騙，截至前日收到88宗報案，涉及131人，稱「入金」後無法提款，損失近1.2億元。

 

 

　　證監會行政總裁梁鳳儀表示，現時就「HOUNAX」接獲18宗投訴，涉及金額金額1.2萬至1000萬元不等，在9月底便開始收到相關投訴，證監會在收到投訴後開始進行調查，亦透過早前與警方成立的專責機制分享相關情報，而部分投訴人亦已向警方報案。

 

　　她指出，「HOUNAX」並非持牌虛擬資產交易平台，亦沒有申請相關牌照，由於「HOUNAX」是不受規管的無牌平台，根據證監會現時的權力，無權停止非持牌機構或平台的運作，但會就調查與警方保持密切合作，強調證監會對市場一切違規行為零容忍，絕不會坐視不理，會迅速採取措施保護投資者。

 

　　被問及會否就「HOUNAX」進行早前如JPEX的封網等舉動，她表示，在現行條例下，無權停止相關的運作及封任何公司的網站，又指透過投訴得悉「HOUNAX」有部分面向香港投資者的宣傳。

 

　　她提及，相關的詐騙行為不論在虛擬資產交易平台，還是傳統金融產品方面均會發生，「唔代表本身監管有好大缺陷需要去彌補」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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