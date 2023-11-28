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黃瑋傑：恒指基本面未有改善難追落後，料17100-18200橫行

28/11/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地工業利潤大幅放緩，恒指上日（27日）收跌34點，雖然美國債息及美匯指數（DXY）近期有所回落，但仍然欠缺向上突破催化劑，市場正等待甚麼消息？港股年初至今落後於環球股市，但目前估值仍然處於吸引水平，加上市場憧憬明年美國將會減息，港股會否趁年底前追落後？惟本港銀行同業拆息（HIBOR）連升多日，均不利股市及樓市，或限制大市向上突破？國美零售(00493)連升四日，公司表示不排除未來探索零售新項目，作為老牌零售商，如何判斷轉型後的發展潛力？華為進軍新能源汽車業務，不但加劇行業競爭，更有可能威脅到現時龍頭車企的地位? 深圳及四川均有針對新能源車促銷的消息出台，年底前新能源車可炒？

 


 

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