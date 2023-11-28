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華為進軍新能源車業務，比亞迪再降價遭大摩唱淡，縱連跌多日未屆吸納時

28/11/2023

　　內地上周盛傳華為有意將汽車業務獨立分拆，長安汽車(深：000625)就於近日發布公告，透露華為擬設立汽車智能系統公司，長安汽車擬入股最多40%。華為進軍新能源汽車業務，相信會加劇行業競爭。雖然深圳及四川最近均有針對新能源車促銷的措施出台，但比亞迪(01211)仍未止跌，3日累計跌近一成，公司繼11月初再展開新一輪降價，遭大摩唱淡，恐未到低吸之時。

 

（比亞迪網頁截圖）

 

華為與長安汽車簽投資合作備忘錄　設汽車智能系統公司

 

　　長安汽車於周日(26日)發布公告，稱與華為簽署《投資合作備忘錄》，經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，公司擬投資該公司並開展戰略合作。長安汽車及其關聯方擬出資獲取該公司股權，比例不超過40%。

　
　　長安汽車董事長朱華榮表示，長安汽車與華為雙方發揮各自優勢資源，並與戰略夥伴車企攜手，深度協同和戰略合作，將加速智能化技術大規模商業化落地，讓全球用戶都可以享受一流智能化體驗，推動中國智能汽車產業向規模化、集約化、共享化發展，提升汽車產業鏈、供應鏈韌性，推動中國汽車產業鏈高質量發展。華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱，一直認為中國需要打造一個由汽車產業共同參與的電動化智能化開放平台，華為與長安深化合作，同時還會與更多車企一起攜手合作，不斷探索開放共贏的新模式。

 

比亞迪展開新一輪降價　王朝系列降幅達1萬人幣

 

　　另外，內媒上周末報道比亞迪展開新一輪降價，王朝網旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現金優惠幅度擴大到3000元(人民幣．下同)至1萬元，其中降幅較大的秦PLUS DM-i和秦PLUS EV車型優惠幅度均高達1萬元，秦PLUS DM-i起售價下探8.98萬元。比亞迪回應指，本次促銷僅限於11月內，不是官方降價。促銷目的是加速油轉電。不過，有業內人士認為，比亞迪降價，一方面是為完成全年銷量發起衝刺，另一方面也將攪動汽車市場，加劇行業價格競爭。


　　比亞迪海洋網車型價格則並未出現明顯鬆動，保持月初的降幅。11月1日，比亞迪宣布即日起至11月30日開展限時訂金抵購車款活動，其中護衛艦07享2000元訂金抵2萬元車價；海豚、海豹冠軍版享2000元抵9000元；宋PLUS冠軍版和驅逐艦05冠軍版享2000元抵7000元。此外還有全系享2年0息、最高8000元置換補貼等優惠。

 

大摩：價格競爭料持續到明年首季　對比亞迪看法更審慎

 

　　摩根士丹利發表報告指，比亞迪進一步加大部分補貼力度，觸發其股價下挫，反映市場對公司進一步的補貼及作出折扣調整的潛在風險的擔憂。比亞迪的定價策略於年初至今對比其他本土品牌一直很理性，但鑑於年底渠道庫存上升，公司可能需要推出折扣，以緩解經銷商的庫存及利潤壓力。而內地汽車市場競爭沒有結束的跡象，相信整個產業價格競爭將持續到明年首季，儘管特斯拉提高了ModelY/3的價格，但從上周廣州車展推出情況顯示似乎減價沒有任何暫停跡象，加上該行最近查看比亞迪新推出的海豹DMi和海獅07相對冷淡的反饋，可能令公司或經銷商的促銷策略變得更積極。

 

　　大摩指，鑑於內地汽車業務的周期性，維持對比亞迪「與大市同步」評級及目標價242元，雖然仍看好比亞迪的基本面，但因行業困難情勢和宏觀不確定性，令其對比亞迪的看法更加審慎。

 

深圳八部門聯合發文推多項措施　促新能源車產業高質量發展

 

　　另方面，深圳市工業和信息化局、深圳市發展和改革委員會等八部門聯合發布《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》，其中提到鼓勵汽車晶片實現自主突破，核心技術攻關予以不超過3000萬人民幣資助。《措施》又支持建設高水平研發創新主體，提升電動化及清潔化水平；延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，支持老舊汽車更新消費；鼓勵新能源汽車下鄉，進一步優化汽車限購措施；支持國際總部、研發及母工廠項目落地深圳，支持華強北片區、福田交通樞紐等區域打造汽車產業特色街區。

 

　　四川省人民政府辦公廳亦轉發省發展改革委《關於恢復和擴大消費若干措施》的通知，其中提出擴大新能源汽車消費。支持開展新能源汽車「天府行」、「五進」等促銷活動，加快公共領域全面電動化進程，加大機關公務、公交、環衛、物流配送等公共領域新能源汽車推廣使用力度。落實新能源汽車車輛購置稅減免政策。推動居住區內公共充換電設施用電執行居民電價，研究對執行工商業電價的充換電設施用電執行峰谷分時電價政策，全面推行充電樁單獨裝表入戶。

 

黃瑋傑：華為可成智能駕駛有力競爭者　比亞迪恐跌至200元


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指汽車股對政策消息已有些麻木，之前當局最進取舉措是將補貼延續至2026年尾，但購買力不會源源不絕，買了新車也要等一段時間後才會換車，加上其他新品牌如華為及小米明年推出汽車，競爭愈來愈大，就算有政策出台，料對車股股價刺激有限。而華為進軍新能源車業務，相信會加劇行業競爭，甚至可能威脅到其他龍頭車企地位。華為及小米作為造手機或通訊設備企業，踩入新能源車市場有一定優勢，因汽車已不止要電動化，下一步競爭應在於智能化及自動化。不過，造車非華為專長，故選擇和一家造車企業合作，相信發展會較順利，將來有望成為智能駕駛及智能座艙方面舉足輕重的競爭對手。

 

　　黃瑋傑又指，比亞迪股價破底機會高，之前在230至260元形成長方形，現已跌穿230元，昨日(27日)低見215.2元，與8月低位214.6元相差不遠，若214.6元支持力強，今日(28日)應不會只在昨日下影線即215.2至222.2元區間上落，214.6元應會跌穿，量度下跌目標為200元。

 

　　比亞迪半日跌1.53%收報218.8元，連跌3日，累跌9.51%，成交10.09億元。其他新能源車股表現各異，理想汽車(02015)升0.57%報159.2元，小鵬(09868)跌0.21%報70.6元，蔚來(09866)跌0.96%報57.05元，零跑(09863)升0.63%報40元。傳統車股亦升跌不一，吉利汽車(00175)跌0.33%報9.07元，長汽(02333)跌0.85%報11.62元，廣汽(02238)升0.54%報3.7元，東風(00489)升1.34%報3.77元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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