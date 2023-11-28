  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】瑞聲獲高盛畀讚，續叫BUY兼升目標價

28/11/2023

 

 

 

 

 

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

2.260

異動股

06098

碧桂園服務

7.890

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

19.600

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 2.270
  • 06098 碧桂園服務
  • 7.900
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 19.660
  • 01516 融創服務
  • 2.260
  • 02382 舜宇光學科技
  • 74.700
股份推介
  • 00086 新鴻基公司
  • 2.350
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 120.900
  • 目標︰$130.00
  • 06979 珍酒李渡
  • 11.120
  • 目標︰$14.00
  • 09926 康方生物
  • 49.800
  • 目標︰$52.60
  • 00182 協合新能源
  • 0.660
  • 目標︰$0.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.550
  • 00700 騰訊控股
  • 319.200
  • 00001 長和
  • 40.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 104.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.660
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 120.900
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 22.700
  • 目標︰$25.75
  • 02096 先聲藥業
  • 7.510
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2023 11:24  《魚缸博客》翰森製藥破位，中線上望30銀

28/11/2023 10:01  【ＢＩＳ會議】余偉文:國際結算銀行在促進央行合作發揮重要作用

28/11/2023 10:00  【內房困局】外媒：內銀明年或需撥890億美元用於地產不良貸款

28/11/2023 09:28  【內房困局】人行：滿足房企合理融資需求，一視同仁對待國企民企

28/11/2023 09:25  【外圍經濟】美假日銷售創紀錄，周一網購預測上調至120億美元

28/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４８億元，買中芯沽騰訊

28/11/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】多間大行跟進績後華住，瑞聲獲提目標價

24/11/2023 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》醫渡科技現價買入，中長線目標價１０銀

28/11/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９２４，一周拆息較上日升至５﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

SimplyStock HK$30月費$0佣金任trade港股A股美股 新證券客戶頭3個月仲有無上限$0佣金優惠
人氣文章

新聞>財經熱話

商湯(20)遭美國沽空機構狙擊，質疑人為誇大收入
人氣文章

新聞>財經熱話

【瑞聲VS舜宇】手機相關股累計升幅大，需求復甦因素已反映？
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

【高息定存】交銀香港上調3個月港元定存息至高達5.1厘
人氣文章

快樂退休．曾智華

迫到阿仔自殺
人氣文章

財識兼收．止凡

全面了解港股估值
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

劉杭霖個展「無以名狀 Vol. III — 歐律狄刻的謐息」：感情上的一清二楚等同情感上的不明不白
人氣文章

Beauty

聖誕倒數月曆 | 低於4折入手皇牌產品！mtm labo、Benefit等8款高性價比倒數月曆、禮盒
人氣文章

港女講男．妮洛

沒有正職，只靠炒散過活！不務正業的另一半，只會讓彼此將來前路茫茫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
甲狀腺癌｜台灣女星患良性腫瘤追蹤3年變癌細胞！需切除全部甲狀腺＋終生用藥！幾多歲屬高風險群組？5大常見甲狀腺癌徵狀公開
人氣文章
人生低潮 | 如何走出人生低谷？正向心理學家5大建議！最湊效的DSD方法是甚麼？
人氣文章
南韓床蝨 | 旅行社推韓國團「安心保證」？3大指定地點發現活床蝨即退錢！退還團費不包括哪些項目？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2023 12:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2023 12:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2023 12:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2023 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章市場動向28/11/2023
SimplyStock HK$30月費$0佣金任trade港股A股美股 新證券客戶頭3個月仲有無上限$0佣金優惠
人氣文章財經熱話28/11/2023
商湯(20)遭美國沽空機構狙擊，質疑人為誇大收入
人氣文章財經熱話28/11/2023
【瑞聲VS舜宇】手機相關股累計升幅大，需求復甦因素已反映？
人氣文章香港要聞28/11/2023
兩電今公布電費調整，傳政府將收緊供電可靠性及恢復供電之指標
人氣文章開市Good Morning28/11/2023
黃瑋傑：恒指基本面未有改善難追落後，料17100-18200橫行
人氣文章大行報告28/11/2023
【大行炒D乜】瑞聲獲高盛畀讚，續叫BUY兼升目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金