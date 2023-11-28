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兩電今公布電費調整，傳政府將收緊供電可靠性及恢復供電之指標

28/11/2023

　　行政會議今日料商討兩家電力公司的利潤管制協議中期檢討，環境及生態局下午會向立法會交代詳情。有專家及經濟學者認為，在環保低碳發展的趨勢下，清潔能源的使用比率提高，未來電價可能只升不降。另有消息透露，政府擬收緊兩電供電可靠性及恢復供電的指標，現時指定時間內恢復供電即有獎的安排勢將有變。

 



議員冀電費加幅壓縮在1%內

　　專家指出，兩電明年開展的新5年發展計劃、發電機組等基建投資，也將反映在基本電價上，外加燃料費波動，市民明年面對的電費壓力不少。《星島日報》報道，有立法會議員期望兩電可將基本電價加幅，壓縮在1%以內。報道又指，立法會環境事務委員會主席葛珮帆要求取消兩電在停電事故後、在特定情況下恢復供電可有獎勵機制。

余遠騁料明年電價平穩

　　世界綠色組織行政總裁、能源諮詢委員會前成員余遠騁表示，兩電未來使用天然氣的比例會持續增加，將淘汰舊有燃煤發電機組，加上風力發電場有機會「拍板」，均會導致基本電價上升。他又說，兩電合作斥資80億元、在香港水域興建的海上液化天然氣接收站開始入帳，淨資產增加下，預料會加基本電價；但由於機組投資成本將分數十年攤分，相信增幅不會太大。余遠騁又指，國際油價平穩向下，此消彼長下，預料可抵銷基本電價的增幅，估計明年整體電價平穩，或有機會下調。至於兩電近月持續下調燃料調整費，目前減收費用屬於延後效應，強調明年趨勢仍要視乎整體國際市況。


　　另外，《香港01》引述消息報道，當發生供電事故，電力公司盡快恢復供電即可有獎的安排將會改變，並擬加入新指標，懲罰出現大型供電事故，人為導致停電剔出獎罰指標。

 

撰文:經濟通採訪組

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