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內銀或需為內房貸款作大額撥備，內房白名單遭大行潑冷水，應如何部署？

28/11/2023

　　早前市傳內地當局正制訂一份內房融資「白名單」，指導銀行加強相關融資支持，甚至會提供無抵押貸款，內銀若向那些高風險房企發放貸款，恐將風險傳染自身，加上有外媒指內銀明年或需撥備890億美元(約6942億港元)，以應付內房不良貸款，內銀股價今日(28日)普遍偏軟，其中工行(01398)已連跌3日。不過，「白名單」措施遲遲未見推出，大行亦大多認為其在執行上有困難，更指無抵押貸款不可能出現，內房股連日回吐。內銀及內房股應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

彭博：內銀明年或需撥890億美元　以應付內房不良貸款


　　據《彭博》分析，預計主要銀行明年可能需要額外撥出890億美元用於房地產不良貸款，相當於預期內銀行業明年撥備前利潤的21%，高盛認為內銀的不良貸款率將上升21個基點。報道還引述十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀行將面臨最大風險。報道又引述知情人士指，監管機構正在審議，未來可能會免除銀行家就發放不良貸款的責任。銀行業要滿足監管機構要求積極放貸，例如一家大型銀行的分行要求貸款部門員工要在今年最後一日睡在公司，以便翌日盡快處理新貸款，但另一方面，如果銀行放貸過分激進，也會受到金監總局的處罰。


　　優質借款人買少見少，不少低資質的銀行正在面臨嚴峻的經營壓力，報道引述一名銀行高層稱，一家城商行正在為下財年設定較低的目標，導致該行難以提高貸款規模及收入。報道還指，一些小型銀行已經開始裁員，當中一家計劃今年削減其貸款部門400個職位的一半。雖然金融監管當局多次降準和引導銀行下調存款利率，減輕銀行業的生存壓力，不過報道引述惠譽意見指，這些變動不足以阻止銀行利潤率的下滑。

 

傳內地擬准內銀向內房提供無抵押貸款　摩通形容為冒險之舉


　　值得一提，《彭博》日前引述知情人士指，作為多項金融支持措施的一環，內地金融監管部門正起草方案，容許商業銀行為部分符合條件的開發商提供流動資金貸款，不需要提供土地等抵押物，且可用於日常生產經營周轉，這可能有助房企騰出資金償還債務。知情人士稱，對於部分已出險房地產開放商，監管部門考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行牽頭，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。


　　摩通發表報告，以「冒險之舉」形容上述安排，認為如果這類措施得以嚴格執行，特別是向困境民營房企提供更多此類貸款，這對銀行來說將是負面，恐將帶來中期信用風險。而儘管更多的融資支持可能會有選擇、有條件地提供給民營開發商，但無抵押貸款或房企「白名單」不會是遊戲規則的改變者，因樓市銷售仍然疲軟。困境房企除了在保交樓方面會獲得幫助外，不太可能獲得任何有意義的幫助。內房股票最近表現強勁，連續的利好消息可能會在短時間內支持市場熱情，但也可能不具可持續性。

 

（Carol攝）

 

惠譽：內銀缺乏向抵押不足項目發放貸款誘因　會保持較高選擇性

 

　　評級機構惠譽則指，市傳中國當局正制定一份內房開發商融資「白名單」，指導銀行加強相關融資支持，但預料實際融資情況將取決於銀行的執行決策，而內地銀行目前缺乏向抵押不足的項目發放新貸款的強烈誘因，特別是非國企背景開發商的項目風險更高，預期除非地方政府表明為房企提供更明確的支持，否則即使在當局要求下，銀行亦會對新貸款保持較高選擇性。目前未知白名單會否包括正面臨流動性壓力的民營開發商，預期將為有份參與的銀行內部信貸狀況產生負面影響，若政府採取更直接的干預措施，為銀行設定最低貸款額度，預期銀行將傾向對一線城市項目發放貸款。

 

　　另滙證指，內房「白名單」一旦實施，可能會導致內地銀行向開發商提供更多貸款，從而減輕開發商的短期流動性風險，但會給銀行帶來額外的長期資產質素風險。

 

里昂：無抵押貸款不可能出現　野村：措施有三大執行上困難

 

　　中信里昂指，官方並沒有「白名單」消息，而類似消息亦曾於去年及前年第四季出現。另該行曾與一些私人發展商主席及財務總監交流，認為無抵押貸款不可能在內地出現，因系統性風險憂慮。在支離破碎的內房板塊中，任何好消息皆潛在引發股價反彈，惟大多數情況下，未經證實消息屬不實消息。即使「白名單」真正存在而某發展商被列入，仍無法保證其生存能力，由於大多數私人發展商已失去償債能力，沒有資產作抵押，銀行亦停止貸款。不過，在銷售仍然低迷，大多數民企內房仍忙於債務重組防止違約情況下，華潤置地(01109)、中海外(00688)等國企內房將成為長期市場贏家，因擁較強大的銀行支持及豐富和優質土地儲備。


　　野村表示，近期包括「白名單」以及此前傳出的1萬億元人幣救市方案等，均有利房企流動性，短期對內房股的股價提供支持，但房地產銷售明確觸底前，預料其股價不會持續跑贏大市，惟重申對包括中海外等優質房企看法樂觀。至於中國擬制訂房企融資「白名單」，該行不肯定商業銀行有足夠誘因來擴大對違約房企的融資敞口，該措施有三個主要執行上的困難，一是仍不清楚銀行會為房企提供哪種融資方式；二是措施或引發道德風險，如果銀行向違約房企融資，必然對資金使用施加嚴格限制，而房企知道銀行無論如何都會批出貸款，加快房地產銷售和審慎管理現金流的動機可能會減弱；三是未知哪方會為新融資的潛在損失負責，除非商業銀行獲中央政府提供一定擔保，否則「白名單」只能作為參考名單，銀行不會實際採取行動。

 

李偉傑：內銀可待政策明朗再吼　內房宜待恒大清盤聆訊後部署

 


（李偉傑）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，近期有關內房內銀的很多消息都屬傳聞，其中內地考慮允許銀行向房企提供無抵押流動資金貸款，相信不可能完全無抵押，可能會涉及一些如股權方面的條件，而就算有所謂內房融資「白名單」，料推出之前也會對所涉房企進行一番審查工作。近日工行及建行(00939)等內銀股股價以橫行為主，也沒受相關消息影響，惟內銀每年只派息一次，可待相關政策趨向明朗再吼。至於內房股，除要待政策明朗，市場正關注延至12月4日在香港高等法院再訊的恒大(03333)清盤聆訊，現時距離聆訊日期不遠，即使大型國企內房可作中長線吸納，亦宜先觀察聆訊結果再作部署。

 

　　內銀今日普遍偏軟，工行跌0.53%收報3.76元，建行跌0.22%報4.55元，中行(03988)跌0.69%報2.86元，農行(01288)跌0.69%報2.88元，郵儲行(01658)跌0.84%報3.56元，招行(03968)挫3.28%報28.05元。內房亦普遍下挫，碧桂園(02007)跌6.38%報0.88元，龍湖(00960)跌1.64%報14.36元，中海外跌0.27%報15元，潤地跌0.84%報29.6元，萬科(02202)跌2.36%報8.29元，雅居樂(03383)跌3.06%報0.95元，越秀地產(00123)跌1.95%報7.56元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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