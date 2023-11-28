外媒：內銀明年或需撥890億美元用於地產不良貸款

近日有傳監管機構正在起草一份內房商白名單，有50家國有和民營房企會被列入其中，將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，監管機構據報還對銀行提出了「三個不低於」的硬性指標，要求對房企持續放貸。不過隨著內地房地產市場前景悲觀，銀行繼續向這些風險高的房企發放貸款，甚至是無擔保貸款，恐將風險傳染到銀行自身。



據《彭博》分析，預計主要銀行明年可能需要額外撥出890億美元用於房地產不良貸款，相當於預期內銀行業明年撥備前利潤的21%，高盛認為內銀的不良貸款率將上升21個基點。報道還引述十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀行將面臨最大風險。



報道引述知情人士指，監管機構正在審議，未來可能會免除銀行家就發放不良貸款的責任。



銀行業還要滿足監管機構要求積極放貸，例如一家大型銀行的分行要求貸款部門員工要在今年的最後一日睡在公司，以便翌日盡快處理新貸款，但另一方面，如果銀行放貸過分激進，也會受到金監總局的處罰。



優質借款人買少見少，不少低資質的銀行正在面臨嚴峻的經營壓力，報道引述一名銀行高層稱，一家城商行正在為下財年設定較低的目標，導致該行難以提高貸款規模及收入；報道還指出，一些小型銀行已經開始裁員，當中一家計劃今年削減其貸款部門400個職位的一半。



雖然金融監管當局多次降準和引導銀行下調存款利率，減輕銀行業的生存壓力，不過報道引述惠譽意見指，這些變動不足以阻止銀行利潤率的下滑。

撰文：經濟通中國組

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