【ＢＩＳ會議】陳茂波：保障金融穩定及安全為港府首要任務之一

財政司司長陳茂波表示，香港一直是亞洲多次金融挑戰的中心，但本港金融體系絕對安全穩健，包括建立聯繫匯率制度，現時本港外匯儲備超過4000億美元，為貨幣基礎的1.7倍。他強調，保障金融穩定及安全為港府首要任務之一，相關監管制度具高水平且符合國際標準。

（Andrew攝）

香港是通往內地的門戶和離岸人民幣樞紐

金管局周二（28日）舉辦國際結算銀行高級別會議，陳茂波致辭時指出，自1998年以來，香港與國際結算銀行亞洲辦事處建立了合作關係，雙方的多年合作印證香港在促進國際合作和維護全球金融體系穩定的目標。儘管歷年來面臨不同挑戰，但香港的經濟和金融體系在規模和成熟度方面持續成長，展示出作為亞洲主要金融中心和一個細小外向型經濟體的韌性和適應性。

陳茂波提到，香港是通往中國內地的門戶和離岸人民幣樞紐，中央政府給予香港毫無保留的支持和後盾，包括與中國人民銀行建立8000億元人民幣的貨幣互換協議，以獲取充足的人民幣流動性支持，及擴大和深化與內地的互聯互通機制，促進香港金融市場的流動性和生態系統發展。

香港在促進跨地區合作扮演非常積極角色

陳茂波表示，隨著市場上金融產品和服務的推陳出新，例如虛擬資產不受地域性限制，認為政府和各地央行必須繼續合作，分享知識、情報和協調政策，以確保全球金融體系的穩定和彈性。

他又稱，近年出現的全球化脫勾風險將阻礙經濟增長，破壞供應鏈的建立，限制商品、服務和資本的流動，強調國際金融市場的碎片化會導致成本增加，降低市場流動性，最終削弱全球金融體系。這種經濟分裂也可能加劇區域性局勢和衝突，令通脹壓力惡化。但他樂見包括中東和歐洲等經濟體正分散投資，並加強與亞洲經濟體的聯繫，而香港近年來在促進跨地區合作方面扮演非常積極的角色，認為全球性的全面脫勾不太可能發生。

撰文：經濟通採訪組

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