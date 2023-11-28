《神州經脈》內銀或為內房增撥備，華為新車可自泊，滴滴出行癱瘓

滬深股市今早（28日）窄幅低開，惟盤中醫藥股炒作拉漲，滬綜指半日倒升0.1%，但午後很快又重新回軟，不過其後外資改流入，加上華為汽車概念領跑，滬綜指最終倒升0.23%收市，報3038.55點，深成指升0.49%，創業板指揚0.63%。

（資料圖片）

陸股通淨流入超過28億元（人民幣．下同），不過值得留意的是兩市成交只有7728億元，按日減少6.8%，是11月2日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤呈整理走勢，午後走勢偏軟，收報7.1519，較上個交易日4時30分收盤價跌34點子，全日在7.1453至7.1546之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1132，較上個交易日升27點子，創6月9日以來近六個月新高，較市場預測強300點，上個交易日報7.1159。

今日新聞精選

1. 人行發布《2023年第三季度中國貨幣政策執行報告》稱，下一步將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，增強金融支持實體經濟的穩定性，維護好存貸款市場秩序，進一步推動金融機構降低實際貸款利率。要完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸；繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。對於人民幣匯率，要加強預期管理，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範。要堅持底線思維，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

2. 人民銀行行長潘功勝在出席香港金管局與國際結算銀行合辦高級別會議時表示，中國經濟持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。前三季度，中國GDP同比增長5.2%，預計全年能夠順利實現5%的經濟增長目標。過去一年來，多國面臨通脹居高不下的挑戰，但現時中國的CPI正逐步觸底回升，他認為食品價格不會持續下跌，預計CPI將會溫和上行。他並提到，今年以來，人行綜合運用多種政策工具，包括下調存款準備金率，降低政策利率，帶動貸款報價利率（LPR）等市場利率下行等。下一階段，人行將繼續實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發展。

3. 交通銀行昨在上海與部分房地產企業召開座談會，擬進一步支持房企合理融資需求。出席座談會的房企代表包括萬科、綠城、龍湖、美的置業、新城控股、信達地產、首開股份、卓越、陸家嘴集團、仁恒置地、大華集團、浦發集團、濱江集團、新希望地產、偉星集團等15家房企。在此之前，建設銀行已於上周五（24日）召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會，6家房企代表參會。

4. 監管機構對房企融資大開綠燈，並對銀行提出了「三個不低於」的硬性指標。外電分析，預計主要銀行明年可能需要額外撥出890億美元用於房地產不良貸款，相當於預期內銀行業明年撥備前利潤的21%，高盛認為當局政策會令內銀的不良貸款率上升21個基點。報道還引述十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀行將面臨最大風險。報道分析，不少低資質的銀行正在面臨嚴峻的經營壓力，一些小型銀行已經開始裁員。

5. 據《澎湃新聞》報道，大連萬達集團旗下珠海萬達商管有意將其在香港上市時間最長推遲至2026年，目前正在和投資方進行商討。報道引述消息人士指出，投資者對於該方案不太接受，因為時間推遲得太久，按照目前的環境來看，無法預知未來的情況，當中變化太大。另外，萬達商管一筆美元債將於明年1月到期，萬達商管據報對債券持有人表示，希望他們能夠同意就該筆債券展期11個月。

6. 內地打車平台滴滴出行App從昨夜開始出現故障，經媒體測試，該App的各項服務直到今日上午10時30分左右才恢復正常，此次滴滴出行癱瘓近12小時，是近年來該App出現故障時間最長的一次。據滴滴出行此前公布的2023年第三季度財報顯示，單季度中國出行業務總交易額為725億元，日均單量達到3130萬單，而以此次故障時長計算，估計將會讓滴滴損失過千萬的訂單量和超4億元的交易額。

7. 據《澎湃》引述知情人士報道，華為智選車四家合作夥伴都收到加入新合資公司邀請，除長安汽車已發公告外，其他還在認真評估與準備中。華為智選車合作夥伴包括北汽、賽力斯、江淮汽車、奇瑞等。另據《界面新聞》報道，華為車BU員工轉向華為與長安汽車等合資公司後，可以獲得華為提供的N+1補償及簽字費。此外，華為今日發布與奇瑞共同打造的智界S7，四個版本售價介乎24.98萬-34.98萬元，最大賣點是「自己會開，自己能停」，可一鍵開啟泊車代駕功能。智界S7預定量未夠一個月已經突破2萬輛，而問界新M7上市兩個半月大定突破10萬輛；未上市已火爆的問界M9預訂量已突破3.3萬輛台，將於12月正式發布。

8. 深圳8部門聯合發文推18條舉措，促進新能源汽車和智能網聯汽車高質量發展，包括核心技術攻關給予3000萬元資助；支持國際總部、研發及母工廠項目落地深圳；支持華強北片區、光明國際汽車城片區等區域打造汽車產業特色街區。另外，特斯拉中國今日表示，特斯拉充電網絡擴大開放予非特斯拉品牌電動車，目前有超過350座超級充電站支持部分非特斯拉車輛充電，超過260座目的地充電站支持大部分主流品牌車輛使用，至於特斯拉家庭充電樁則全線支持大部分主流品牌車輛使用。

撰文：經濟通中國組

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