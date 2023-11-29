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巴郡副主席芒格逝世，享年99歲

29/11/2023

　　巴郡副主席芒格(Charlie Munger)逝世，享年99歲。

 


　　巴郡表示，芒格周二(28日)早上在加州一家醫院安詳離世。巴菲特表示，沒有芒格的靈感、智慧和參與，巴郡不可能到達今天的地位。

 

撰文：經濟通市場國金組

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