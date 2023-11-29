首隻沙特ETF在港上市，陳茂波形容為重要里程碑

亞洲首隻投資沙特阿拉伯交易所買賣基金（ETF）今日（29日）在港交所掛牌上市。財政司司長陳茂波在上市儀式時致辭表示，今天是香港與沙特阿拉伯合作的里程碑，香港能夠把沙特阿拉伯的投資機會與亞洲及其他地區的投資機會聯繫起來，亦指香港現時有175隻ETF，總市值逾500億美元，而在今年首十月ETF的平均日均成交額達15億美元，按年上升25％。

（Oscar攝）

他表示，推出南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)是一個重要的里程碑。它讓世界上的大眾市場投資者有機會投資和參與沙特阿拉伯的經濟發展，讓他們從沙特蓬勃和充滿希望的未來所帶來的巨大機遇中獲益。

他指出，在「一國兩制」框架下，香港擁有完善的金融和司法基礎設施，資本、商品、人才和信息自由流動，稅制簡單。在沙特阿拉伯奔赴「2030願景」，特別是實現其第二大支柱成為全球投資強國願景的過程中，香港處於獨特的戰略地位，是沙特阿拉伯的重要合作夥伴，亦可以預見到，香港和沙特市場將為各自的投資者群體提供更多產品。

南方東英：沙特ETF前期投資有較多機構投資者 料成交向好

（陳茂波，Oscar攝）

南方東英沙特阿拉伯ETF今上市，南方東英資產管理董事總經理王卓峯表示，儘管現時港股市場投資氣氛疲弱，但沙特阿拉伯屬中長線投資，認為投資者較著重長期部署，該ETF初期投資以及前期投資也是機構投資者較多，當中包括家族辦公室以及高淨值客戶等。

他預期隨著機構投資者以及家族辦公室等入場，該ETF的成交量會愈來愈好，是次並不是只有本地投資者，亞太區投資者也有興趣，料在半年內會有流動性增長。

被問及該ETF能否納入港股通，他回應指，若ETF要納入港股通，相關ETF需要以港股為主，以是次的ETF並不符合相關符條件，未來會在有關方面進行研究。

歐冠昇：沙特具龐大投資機遇 可豐富產品多樣性

港交所(00388)行政總裁歐冠昇表示，他相信沙特的投資機遇龐大，港交所願意協助市場，將沙特阿拉伯、中國和更廣泛的亞洲地區機遇聯繫起來，亦期待進一步探索促進中東和亞洲之間雙向流動的機會和方法。

（歐冠昇，Oscar攝）

他提到投資沙特阿拉伯交易所買賣基金（ETF）上市，將為亞洲投資者提供一個透明、便利、低成本的投資工具，接觸和了解中東最具活力的經濟體，同時豐富港交所產品的多樣性，加快ETF市場成長，以及鞏固香港作為投資者實現投資組合多元化，以及擴大全球投資首選目的地的地位。

梁鳳儀：沙特與香港夥伴關係將再創高峰 共同探索更多機遇

證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港推出沙特ETF，標誌著歷史悠久的中沙友誼以及亞洲市場互聯互通的新起點，相信隨著雙方在互掛上市、可持續發展、金融科技、資產管理和其他領域共同探索更多機遇，沙特與香港的夥伴關係將再創高峰。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐很榮幸能參與促成南方東英資產管理有限公司與沙特公共投資基金的合作，該行憑藉龐大的環球網絡和行業專才等優勢，成為連接客戶與資本的橋樑，在當今瞬息萬變的投資環境中，持續推動產品創新，配合客戶的發展所需。

（林慧虹，Oscar攝）

沙特公共投資基金副行長兼中東以及北非地區投資主管Yazeed A. Al-Humied表示，隨著繼續深化跨地域合作關係，南方東英沙特阿拉伯ETF的推出是公共投資基金的一個重要里程碑。這將在香港這個重要的資本市場樞紐，與當今世界最具吸引力的資本流入目的地之一沙特股票市場之間，開啟前所未有的機遇，該ETF的推出也反映出沙特公共投資基金對持續發展沙特資本市場以及向國際投資者開放的承諾，同時履行其使命及2030年願景目標，亦很高興也很榮幸能在香港推出亞洲首個沙特阿拉伯ETF，邁出連接香港與沙特資本市場的第一步。

撰文：經濟通採訪組

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