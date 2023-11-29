《神州經脈》恒大被附屬公司追債，馬雲讚拼多多「牛」

在官媒警告謹慎投資北交所股票後，北證50指數今日（29日）跌超7%，超百隻北交所個股跌逾10%，北證50指數舞高弄低引發金融震盪，保險、券商股下跌，加上地產、建築建材、汽車等板塊同挫，滬綜指全日下跌0.55%，報3021.69點，深成指跌0.91%，創業板指跌1.06%。兩市成交稍回升，全日額7750億元（人民幣．下同），按日增0.3%，陸股通淨流出超過50億元。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤升破7.12關創五個半月高點，隨後升幅收窄，收報7.1246，較上個交易日4時30分收盤價大升273點子，創6月16日以來五個半月新高，全日在7.1162至7.1283之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1031，較上個交易日升101點子，兩連升，創6月5日以來近六個月新高，與市場預測偏離水平仍在300點左右，上個交易日報7.1132。

今日新聞精選

1. 據人民銀行廣東省分行消息，人行廣東省分行、國家金融監督管理總局廣東監管局、中證監廣東監管局、廣東省地方金融監督管理局近日聯合召開在粵主要金融機構座談會。會議強調，各金融機構要落實好「金融十六條」接續政策，一視同仁滿足各類所有制房企的合理融資需求，繼續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資，加大「保交樓」支持力度等，又要求建立健全科技金融工作推進機制，開展科技金融服務能力提升專項行動，形成敢貸、願貸、能貸、會貸的長效機制。另據《中國證券報》報道，目前已有多家銀行對部分房企展開調研、約訪等工作，以期深入了解房企需求，為其提供多元化金融服務，謀求長期合作。此外，部分銀行透露，預計明年對於房地產企業的資金投放會適度增加。

2. 恒大物業公布，有關約134億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金碧物業向包括中國恒大集團、深圳啟航金屬材料、貴州廣聚源房地產開發、恒大地產集團貴陽置業及恒大地產作為責任方提出訴訟，申索償還約21.5億元，已於昨天收到廣州中院正式接受立案的通知。中國恒大隨後公布，注意附屬公司恒大物業發出公告，恒大、公司及相關附屬公司目前未收到廣州中院相關訴訟的通知，將諮詢法律意見以維護公司之合法權利。

3. 中國財政部官網公布，2023年10月，全國發行新增債券2267億元，其中一般債券83億元、專項債券2184億元。全國發行再融資債券11696億元，其中一般債券8229億元、專項債券3467億元。合計，全國發行地方政府債券13963億元，其中一般債券8312億元、專項債券5651億元。

4. 拼多多第三季業績亮眼，刺激股價暴力拉升18%，收報每股139美元，市值距離阿里巴巴相差不到100億美金。有阿里員工在內網發貼文，感慨當年看不起的「砍一刀」拼多多市值快追上阿里。阿里創辦人馬雲罕有在阿里內網回應貼文稱，祝賀「pdd」（拼多多）過去幾年的決策、執行和努力，「誰都牛x過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重」，希望大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法，而他堅信阿里會變，阿里會改，「所有偉大的公司都誕生在冬天裏」。

5. 中信証券研報指，2023年第三季鋰價持續下跌，引發南美鹽湖鋰企業下調經營指引，報告預計2024年南美鹽湖鋰供應量將增加約8萬噸，供應壓力進一步增加，明年鋰價或跌至每噸10萬元以下，但需關注鋰行業併購整合趨勢對價格的潛在影響。另外，全美3000多家汽車經銷商組成的聯盟向拜登發出公開信，呼籲不要再大力推廣電動汽車，警告目前美國電動車庫存堆積嚴重而銷量依舊疲軟。

6. 據《路透》引述3名消息人士指出，華為正就擬設立的智駕公司部分股權出售，跟大型國有車企長安汽車、東風集團和一汽集團等多家投資者進行深度洽談，其中長安汽車及其母公司中國兵器裝備集團正考慮分別投資獲取新智駕公司約35%和5%的股份，一汽和東風則擬各自收購不超過5%的股份，而新公司的估值約在2000億-2500億元之間。另外，中國第一汽車集團與深圳市政府昨簽署戰略合作協議，雙方將在前瞻研發、汽車出海、生態建設等重點領域開展戰略合作，共建新一代世界一流汽車城和世界一流汽車企業。

7. 內地打車平台滴滴出行App從27日夜開始癱瘓近12小時，是近年來該App故障時間最長的一次。滴滴出行今日發布道歉聲明，並解釋稱，初步確定事故起因是底層系統軟件發生故障，並非網傳的「遭受攻擊」，後續將深入開展技術風險隱患排查和升級工作，全面保障服務穩定性。隨後滴滴在小程序表示，為所有用戶補償10元優惠券。但許多網友表示小程序被擠爆，優惠券加載異常，無法領取。滴滴小程序在線客服回應稱是因為領取人數較多，強調補償券不限量，稍後可重新嘗試領取。

8. 上周杭州馬家廚房食品有限公司成立，經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發等。該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由馬雲持股99.9%，這被認為是馬雲進軍預製菜的訊號，為已經火爆的預製菜賽道再添一把火。但近日內媒引述馬雲前助理陳偉朋友圈言論指，馬家廚房不做預製菜，但對於馬家廚房未來做甚麼，「目前還不好說」。

撰文：經濟通中國組

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