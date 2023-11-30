《午市前瞻》恒指下試16800後反彈 騰訊調整後可見350元

恒生指數半日報17024，升30點或0.2%，主板成交超過519億元。恒生中國企業指數報5842，升23點或0.4%。恒生科技指數報3888，跌21點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報323.2元，升6.2元或2%，成交33.15億元；美團收報91.3元，升0.85元或0.9%，成交31.29億元；阿里收報72.15元，跌0.55元或0.8%，成交18.2億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(騰訊網頁截圖)

張智威：淡友未放過殺牛機會

恒指在昨日期結日收低於17000後，今日上午於17000關口上下震盪。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指今早再創年內新低，預計後市維持弱勢，因應恒指牛證區域仍有較重街貨量，恒指有可能進一步下跌才有支持。他指出，目前牛證重貨區位於16500至16599，即使淡友未完整殺清牛證重貨區，恒指12月仍有機會下試16800，之後才有機會回升至17500。

大股東持續沽貨 騰訊受壓



重磅科技股先後公布第三季業績，績後ATM之中只有騰訊(00700)股價稍為有支持，但騰訊南非大股東Naspers及旗下Prosus在業績提到，在4至9月的六個月期間持續沽售騰訊，令市場憂慮ATM唯一較強的騰訊亦難保不跌。



昨日騰訊觸及20天線後反彈，張智威指，如果騰訊有機會再跌至315元水平，可以部署入手，短線上望區間頂部阻力330元。但他看好騰訊12月內有較大機會突破330元阻力，因為12月為基金粉飾櫥窗之時，預計月內大市回升，騰訊亦可突破330元並向350元進發，建議315元買入後，可於330元至350元之間分注獲利。



另外，昨日大跌的美團(03690)今日低開見88元後有反彈，張智威認為於現價91元大可入手博反彈，憧憬修補下跌裂口至約100元水平，定止蝕位於88元，以「3蚊博9蚊」。



騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱