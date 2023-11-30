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香港生活成本全球排名跌至第五位，新加坡蘇黎世並列榜首

30/11/2023

　　經濟學人智庫(EIU)發布《全球生活成本調查》顯示，新加坡再次成為全球生活成本最高的城市，與瑞士的蘇黎世並列首位，中國香港排名則下一位至第五位。


　
　


南京無錫等四大中國城市錄大跌幅
　
　　南京、無錫、大連及北京四個中國城市在跌幅最大名單內。其中，南京及無錫均排名77(下跌31位)，而大連及北京則排60位(下跌26位)。EIU解釋，中國城市排名下跌，受新冠疫情後經濟復甦緩慢、消費需求低迷及人民幣貶值等因素影響。


　　EIU資料顯示，儘管通脹放緩，但全球生活成本危機尚未結束。今年的調查發現，按當地貨幣計算，200多種常用商品和服務價格平均按年上漲7.4%。漲幅與去年創紀錄的8.1%相比有所放緩，但仍明顯高於2017至2021年的增幅。
　
新加坡過去11年第9次居首
　
　　新加坡在過去11年第9次位居榜首，與蘇黎世並列首位。蘇黎世排名上升，反映瑞士法郎的強勢及食品雜貨、家庭用品和娛樂的價格高企，而新加坡在多個類別中的價格水平保持高位。由於新加坡政府嚴控汽車數量，交通成本遠高於世界其他城市。新加坡又是商業投資的首選之地，其服裝、食品雜貨和酒類物價亦為世界之最。


　　與其他地區相比，亞洲物價平均漲幅相對較低。四個中國城市(南京、無錫、大連和北京)和兩個日本城市(大阪和東京)今年的排名大幅下降。

 

撰文:經濟通採訪組

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