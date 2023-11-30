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《神州經脈》PMI遜預期，恒大擬提新重組計劃，萬達債獲展期

30/11/2023

　　今日（30日）A股市場繼續保持偏軟，汽車、半導體回吐，科技股跌幅居前，惟軍工、石油、旅遊等板塊拉漲，帶動滬綜指跌轉升，尾盤階段外資突然大舉湧入，帶動滬指鎖定升市，全日收升0.26%%，報3029.67點，深成指跌0.18%，創業板指揚0.24%。

 

（資料圖片）

 

　　陸股通全日淨流入85.16億元（人民幣．下同），是7月31日以來最大單日淨流入，不過A股成交額仍然保持偏低水平，兩市全日成交7735億元，和昨日表現相若。

 

　　回顧全月，外資繼續保持流出趨勢，儘管今日大額資金湧入，不過全月陸股通仍然淨流出約18億元，不過上月全月的447.86億元淨流出大幅收窄。而股市表現有所收復，在低位整固，滬綜指全月升0.36%，結束連續三個月下跌的趨勢，不過深成指全月仍跌1.39%，連續下跌第四個月。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤低開後震盪走升，一度升破7.12關，隨後升幅收窄，收報7.1310，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，全日在7.1180至7.1399之間波動。人民幣兌美元即期11月累計漲幅2.62%，為1月以來最大月度漲幅。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1018，較上個交易日升13點子，三連升，續創6月5日以來近六個月新高，上個交易日報7.1031。

 

今日新聞精選

 

1. 據《新華社》公布，國家主席習近平28日-29日在上海市考察調研。他先後考察上海期貨交易所、上海張江的科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家。習近平在考察調研時了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。

 

2. 中國外交部發言人汪文斌表示，國家主席習近平已就美國前國務卿基辛格逝世向美國總統拜登致唁電，表示深切哀悼，向其家人表示慰問；並稱基辛格是中國人民的老朋友、好朋友，是中美關係的開拓者和建設者。

 

3. 國家統計局公布，11月中國製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為49.4%、50.2%和50.4%，分別較上月下降0.1、0.4和0.3個百分點。製造業PMI不及預期，連續兩個月收縮，並創4個月低；非製造業PMI創11個月新低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，製造業PMI微跌是受到部分製造業行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響。他強調，中國經濟景氣水平穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。

 

4. 商務部發言人束珏婷在例行發布會上表示，自今年8月1日管制政策實施以來，商務部陸續收到企業出口鎵、鍺相關物項的許可申請，經依法依規審核，商務部已批准了部分符合規定的許可申請，相關企業也已獲得了兩用物項出口的許可證。束珏婷又指，中方高度重視中日韓自貿協定談判，當前RCEP已全面生效實施，為恢復中日韓自貿協定談判創造了積極條件。中方願與日方、韓方一道推動談判早日重啟，為區域乃至全球經濟穩定復甦做出積極貢獻。

 

5. 中國人壽、新華保險兩家大型國有商業保險公司宣布，擬共同設立一隻規模高達500億元人民幣的私募基金，用於投資上市公司股票。中國人壽透露，該基金期限為10+N年，在10年期屆滿後，可以通過變更備案的方式進行延期，或者經雙方協商一致後退出。500億私募基金擬投資於公司治理良好、經營運作穩健的優質上市公司股票。

 

6. 萬達商管旗下萬達地產國際在一筆6億美元本金的離岸債券到期前，成功達成展期。按照萬達的方案，該筆美元債將在1年內分4次還清，包括明年1月兌付10%、5月兌付20%、9月兌付30%、12月兌付40%，還款來源是萬達穩定的租金收入和珠海商管的分紅，萬達承諾還款計劃能100%實現。另外，據《路透》引述知情人士報道，中國恒大本周向部分海外債權人提出一份新的債務重組計劃，為避免周一可能接到法院清盤令作出最後的努力。據稱，恒大向海外債權人提出新的債務重組條款，提出以股權和「憑證」還債。

 

7. 內地最大資金管理公司之一的中植集團在資管產品爆雷五個月後，終於承認資不抵債，負債規模達到4600億元，北京市公安局本月對中植集團立案偵查，《財新》報道指，公安部門此前點名採取刑事強制措施的「解某某」是中植集團副總裁解子征，他是中植創始人解直錕的侄子。除了解子征和部分中植集團人員之外，中植系旗下四大財富公司（恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富）的現任管理及銷售核心人員據報也已經被當局控制，其中現任董事長周斌、曲光、張冠宇及田唯的電話均無法被接通。

 

8. 廣東省政府29日與中國第一汽車集團有限公司在廣州簽署戰略合作框架協議。根據協議，雙方將圍繞汽車產業及相關領域，在創新研發、生產製造、營銷推廣、社會事業等方面開展全方位合作，攜手推進粵港澳大灣區建設。此外，華晨寶馬與平治簽署合作協議，雙方將以50:50的股比在中國成立合資公司，在中國市場運營超級充電網絡。

 

撰文：經濟通中國組

 

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