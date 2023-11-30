【收市短打】恒指再創年內低位後拗腰，惟反彈力度不足恐再探底？李澤銘：續萬七至萬八區間上落（有片）

嘉賓：華盛證券財富管理部董事 李偉傑

內地公布的中國11月製造業PMI降至49.4，差過預期，拖累港股四個交易日跌近千點後，月結日再創52周低位，見16863後倒升，最終收升49點，報17042點，全日成交堵至1391.193億，反映萬七水平有買盤入市。不過李澤銘大派「定心丸」，指大市基本因素無太大變化，投資者無須因跌穿萬七點而過分恐慌。從美國息口的走勢，以及外匯的趨勢上，資金更傾向留在亞洲市場，估計恒指繼續徘徊17000至18000點，直至有新消息出現。本周科技股續後表現領跌港股，李澤銘認為美團(03690)、B站(09626)的三季度業績表現無太大問題，只是下調第四季及明年業績指引，但在市況偏弱的情況下，投資者過度放大其負面因素，令科技股近日沽壓沉重，大跌後或有技術反彈。不過他強調，並不代表相關股份基本面及走勢有轉好的跡象。

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