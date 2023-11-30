金管局推轉數快在泰支付，每日交易上限1萬港元

金管局推出轉數快（FPS）與泰國PromptPay兩地支付互聯互通，由12月4日起，港人可使用轉數快，在泰國870萬間商戶掃描二維碼付款，每日交易上限為1萬港元，上限金額以每個戶口為單位。

（Shiana攝）

願意視乎情況提高每日支付上限

首階段有7間銀行及儲值支付工具營運商參與，包括滙豐、恒生(00011)、中銀香港(02388)、東亞(00023)、交銀香港、富邦、花旗、八達通及HKT Payment（Tap&go），由滙豐負責結算。金管局副總裁李達志表示，與業界商討過後，認為1萬港元上限的限額在初始階段能應付絕大部分情境，亦平衡到安全考慮；未來將金管局審視使用情況，願意考慮提高限額，亦樂意將互聯互通擴展至新加坡、印尼等地。

匯率相比其他支付方法「相當不錯」

李達志表示，香港旅客向泰國商戶付款時，系統會顯示即時匯率，匯率相比起其他支付方法「相當不錯」，而交易不設額外費用，所有費用已反映於匯率中。

他解釋，使用者需要連繫網絡以進行支付，電子錢包系統亦會向使用者發出通知，但通知的形式，如SMS或電郵，則會因應不同的電子錢包系統而有所不同。他提醒使用者要留意在泰國是否能接收由香港發出的SMS信息，他建議在離港前更新電子錢包。

提醒市民不應亂掃二維碼

使用者掃描靜態二維碼付款，需要手動輸入金額；掃描動態二維碼，如POS機生成的二維碼，則無須確認金額，系統會直接付款。被問到使用者可身處香港，掃描泰國商家的靜態二維碼，會否墮入跨境騙案，李達志指系統不懂得辨認騙徒，他提醒市民不要亂掃二維碼，亦要提高警覺。他又表示，系統不支援泰國的個人戶口，若港人在泰國轉帳時顯示「連結失效」字眼，則很大機會是因為對方戶口是個人戶口，或其使用的銀行未有參與營運。

泰國用戶在港支付每筆上限10萬泰銖

香港商戶經轉數快接受泰國旅客以PromptPay支付時，將直接收取港元，當中毋須支付費用，泰國用戶每筆支付上限為10萬泰銖（約2.23萬港元），每日支付上限50萬泰銖（約11萬港元），但每家銀行可能因應風險管理而有較低的上限；參與的泰國銀行只有Bangkok Bank盤谷銀行、Bank of Ayudhya及Krungthai Bank。

撰文：經濟通採訪組

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