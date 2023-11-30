港交所(388)就惡劣天氣下開市展開諮詢，或明年7月生效

港交所(00388)發布有關香港證券及衍生產品市場於惡劣天氣下維持交易建議的諮詢文件，提議取消現行的惡劣天氣安排，證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下可繼續提供交易、結算及交收服務。諮詢期至於2024年1月26日。為了給市場充足時間準備，專責小組建議在實施惡劣天氣下維持交易前提供6個月的準備時間，即2024年7月生效。

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諮詢文件提到，香港每年總有數次受到惡劣天氣（包括熱帶氣旋及暴雨）影響，2018年至今已有11次因此停市。隨著香港市場的國際投資者及內地投資者參與度提升，香港作為國際金融中心的地位日益重要。香港要提升其作為交易及風險管理場所及國際金融中心的競爭力，迫切需要考慮更改現有的惡劣天氣安排。

強烈不鼓勵惡劣天氣下透過實體營業點提供服務

港交所考慮過不同的營運模式和替代方案，考量的主要原則：首先，確保人員及投資者安全；其次，投資者利益最大化；第三，盡可能確保市場維持正常運作；及第四，為遵守及符合本地和國際監管要求，參與者須履行未平倉合約及未交收股份數項的相應風險責任。

文件指出，人員及投資者安全是核心考慮因素，同時預計所有營運都應以電子化及遙距方式進行。惡劣天氣下，強烈不鼓勵透過實體營業點提供服務。

基於人員及投資者安全考量，若惡劣天氣在全日維持，銀行分行全日不開放營業，則全日均不會從任何渠道，例如經自動櫃員機或入票機，收集紙本支票作進一步處理；電子支票則不受影響。

撰文：經濟通採訪組

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