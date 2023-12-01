傳旗下極氪暫緩美國上市，吉利縱連日下挫未宜博反彈

吉利汽車(00175)此前公布計劃分拆旗下電動車品牌極氪於美國上市，惟最近據外媒報道，因市場情緒疲軟，極氪IPO計劃已暫時擱置。極氪本來期望於美股上市尋求180億美元估值，現時上市計劃暫停，母公司亦頓失影子股效應，估值難望獲重估，股價連日下挫。吉利今日(1日)最多再跌近4%，創逾52周新低，股價走勢極差，看來未可博反彈。

（吉利汽車官網截圖）

路透：因市場情緒疲軟極氪暫緩美IPO 極氪：籌備工作有序推進中

據《路透》旗下IFR引述消息稱，由於市場情緒疲軟，極氪已暫時擱置美國IPO計劃，公司將繼續觀察市況並決定何時恢復上市計劃。極氪本已於11月13日開始對IPO交易進行預推介。就有關暫緩美國上市的傳聞，《華爾街見聞》引述極氪回應指，公司已向美國證交會公開遞交招股書，各項籌備工作正在有序推進中。



極氪早前已公布向美證交會提交首次公開招股(IPO)的申請文件，股票代碼為「ZK」，高盛、摩根士丹利、美銀及中金為安排行，預計最快在今年12月上市，擬將IPO所得資金用於開發更先進的純電動車技術、擴大其產品組合、銷售和行銷、服務和充電網絡，以及作一般企業用途。市場預期，極氪上市集資5億美元，而年初集團於A輪融資中籌集7.5億美元，當時估值約130億美元。極氪之前曾與新加坡和歐洲部分投資機構開試水會議，從初步洽談結果看，極氪希望能夠獲得180億美元的估值。

極氪首三季營業額升91%至353億人幣 惟虧損擴至52億人幣



值得一提，極氪此前更新美國招股文件資料，當中提及今年首三季營業額按年增91%至353億人民幣，毛利率按年增4.4百分點至12.8%，但研發、銷售和行政成本增加，期內經營業務虧損按年擴大約7%至52.3億人民幣。據極氪公告，公司今年上半年營業額和經營業務虧損分別為213億和37億人民幣。換算後，極氪第三季營業額和經營業務虧損分別為140億和15億人民幣，相當於按年增49%和收窄26%。



極氪指，相對於2022年首9個月，公司交付39474輛電動轎跑「Zeekr 001」，今年首9個月總交付79028輛，涉及車款擴大至Zeekr 001、MPV車款「Zeekr 009」和SUV車款「Zeekr X」。



溫鋼城：估值比很多國際品牌貴 短期或先下試8元



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，吉利股價已跌破之前橫行區底部約8.6至8.8元，從技術分析來看很明顯屬頭肩頂，跌穿8.6元頸線位後，量度跌幅可以很大，跌多一兩元都不出奇。惟其估值已很便宜，短期料於現時低位爭持，但如跌離8.6元太遠要小心，因8.6至9.9元之間的橫行區自3月起形成，有很多蟹貨，升至8.6元以上料有很多人減持，要再升較困難。而跌破8.6元的關鍵位後，短期或先下試疫情期間近8元位置。

溫鋼城續指，對吉利後市表現不太樂觀，因現時很多國際汽車品牌如大眾、福士、平治等市盈率不足6倍，它們都有出產電動車，且已造車多年，在車架及油門控制的工藝都有一定領先，吉利沒甚麼優勢，市盈率卻達15倍，加上吉利旗下極氪未能上市，估值不能重估，沒有甚麼影子股效應，若沒持有不宜買入，若極氪真的上市再考慮。此外，預期吉利今年盈利會倒退，明年才有機會有些改善。事實上，電動車才是市場資金的寵兒，故要買車股一定要吼電動車，不應吼既有燃油車又有電動車的車股。

吉利半日跌2.7%收報8.28元，連跌6日，累跌13.12%，成交3.45億元。長汽(02333)亦跌1.95%報11.04元，廣汽(02238)跌1.11%報3.58元，東風(00489)跌0.77%報3.89元。新能源車股亦普遍向下，比亞迪(01211)跌2.19%收報205.4元，理想汽車(02015)跌0.41%報145.2元，小鵬(09868)跌5.13%報63.75元，蔚來(09866)跌1.49%報56.2元，零跑(09863)跌0.62%報39.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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