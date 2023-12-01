《嚟緊炒D乜》與吉利強強聯合，蔚來中短線上望84銀

蔚來(09866)將於下周二(5日)公布第三季業績，集團主要從事設計、開發、製造及銷售智能電動汽車。蔚來於2018年9月在紐約證券交易所上市，並於2022年3月及5月分別以介紹形式在香港聯交所主板及新加坡交易所主板作第二上市。

（蔚來網頁截圖）



蔚來截至2023年6月30日止半年度業績，錄得股東應佔虧損擴至109.26億元人民幣，整體毛利下降91.1%至2.49億元人民幣，毛利率減少12.5個百分點至1.3%。



期內，營業額減少3.7%至194.48億元人民幣；佔總營業額84.4%之汽車銷售業務，營業額減少12.8%至164.1億元人民幣；其他銷售之營業額增長1.2倍至30.39億元人民幣。



於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物137.24億元人民幣，受限制現金21.19億元人民幣，短期投資結餘135.81億元人民幣，借款總額為186.03億元人民幣，另有經營租賃負債97.88億元人民幣。



今年6月，集團以每股8.72美元，發行8470萬股A類股份予CYVN Holdings，CYVN Holdings亦會向現有股東收購4014萬股A類股份，完成後，CYVN Holdings將持有集團約7%權益，CYVN Holdings是阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體。



另外，日前內媒報道，吉利控股與蔚來簽署了換電戰略合作協議，雙方將在換電電池標準、換電技術、換電服務網絡建設及運營、換電車型研發及定制、電池資產管理及運營等多個領域展開合作。



現價買入，首站70銀



據悉，吉利旗下的換電服務公司「易易互聯」正在更多城市拓展服務。此次聯手蔚來後，雙方將合作存量站點和新增站點，搭建更大規模、統一性的換電網絡，構成「私家車」和「營運車」兩大換電標準體系。



值得一提的是，這是繼長安汽車(深:000625)後，蔚來在換電領域合作的第二家車企。此前蔚來董事長李斌透露，換電相關的合作還有4至5家在談。有接近蔚來的人士稱，NIO Power換電體系，將從服務C端走向同時服務B、C兩端，由私域專屬走向公共服務，並有希望開始盈利。



另外，據中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，今年1至10月，汽車製造業完成營業收入80538億元人民幣，同比增長10.3%，佔規模以上工業企業營業收入總額的比重為7.5%。



今年1至10月，汽車製造業利潤為3946.4億元人民幣，同比增長0.5%，佔規模以上工業企業利潤總額的比重為6.5%。



技術走勢方面，蔚來跌至現水平，已貼近年內低位，加上上述與吉利等合作，實屬利好消息，目前9RSI處於41水平，相信再跌空間有限，錢駿建議現價56.6銀買入，首站70銀，中短線上望84銀，長線以100元為最終獲利目標，跌穿50銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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