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大摩列拼多多為電商股首選，將阿里剔出焦點股名單

01/12/2023

　　拼多多(PDD)隔晚收市再升4%報147.44元(美元．下同)，收市價計市值逾1958億元正式超越阿里巴巴美股(BABA)，成為最大市值在美上市中概股。


 


　　摩根士丹利發表研報，將拼多多列為中國電商領域的首選股，認為受目前宏觀經濟影響，收入預期疲弱，加上就業前景存在不確定性，內地消費者消費態度出現改變，對價格的敏感度有所提高；而拼多多在低價領域的先發優勢，使其他電商平台難以追趕，尤其是拼多多在消費者眼中「低價」的標籤早已根深蒂固。報告予拼多多181元的目標價，評級「增持」。


　　相反，大摩認為內地宏觀經濟和消費復甦放緩，阿里巴巴(09988)的中國零售商業客戶管理（CMR）及阿里雲反彈速度緩慢；而集團擱置阿里雲分拆，令估值釋放帶來不確定性；由於持續的回購同股息已反映在股價，在無分拆阿里雲情況下，缺乏資本管理催化劑。因此，報告將阿里剔出中概股的「焦點股」名單，將其評級由「增持」調低至「與市場同步」，美股目標價降18%至90元。

削京東美股目標價9%

　　大摩同時將京東(09618)美股的目標價由33元下調9%至30元，維持「與大市同步」評級。報告提到，約80%券商仍繼續給予京東「買入」評級，相信其商品交易額（GMV）及收入增長，以及利潤率將於明年改善，但大摩認為京東難以像拼多多般成功執行「低價」策略，同時拼多多及抖音在電子及家電領域進取擴張，預料將對京東未來的GMV、收入及利潤率構成壓力。

 

撰文：經濟通採訪組

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